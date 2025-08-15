Bãi rác Đa Phước tiếp tục nhận rác 24/24 đến hết tháng 11 theo đề nghị của TP HCM

Ngày 15-8, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) - chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước - đã có văn bản xác nhận sẽ tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt 24/24 giờ cho TP HCM đến hết ngày 30-11-2025.

Trước đó, VWS từng thông báo sẽ điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác tại Đa Phước, bắt đầu từ ngày 15-8-2025, chỉ hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau thay vì liên tục cả ngày như hiện tại. Tuy nhiên, ngày 14-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM (Sở NN-MT) đã gửi văn bản đề nghị VWS tạm hoãn kế hoạch này và lùi thời điểm điều chỉnh sang ngày 1-10-2025 để thành phố có thời gian rà soát và sắp xếp lại công tác thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn.

Phía trước Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Trong văn bản phản hồi, VWS cho biết đã chấp thuận đề nghị của thành phố trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ địa phương ổn định bộ máy, nhân sự trong giai đoạn sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Việc gia hạn khung giờ tiếp nhận rác liên tục 24/24 đến cuối tháng 11-2025 cũng nhằm tạo điều kiện cho TP HCM có đủ thời gian phối hợp với VWS lên phương án chuyển đổi sang mô hình tiếp nhận ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), tương tự giai đoạn đầu vận hành (từ ngày 1-11-2007 đến 31-11-2014).

Trên cơ sở đó, VWS cũng kiến nghị TP HCM cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán chi phí xử lý rác theo đúng hợp đồng đã ký, nhằm đảm bảo hoạt động vận hành được duy trì ổn định.

Vì sao giờ tiếp nhận rác bị thay đổi?

Giải thích lý do điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác, VWS cho biết trong giai đoạn trước đây, khi khối lượng rác thành phố giao đến bãi rác Đa Phước còn dưới 4.000 tấn/ngày đêm, bãi rác chỉ hoạt động một ca kéo dài 12 giờ. Sau này, khi khối lượng tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày đêm, đơn vị buộc phải mở cửa 24/24 giờ để giảm ùn tắc và hỗ trợ các xe rác quay đầu nhiều chuyến trong ngày.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, lượng rác giao về Đa Phước đã giảm trở lại khoảng 4.000 tấn/ngày đêm, trong khi chi phí vận hành hệ thống 24/24 vẫn rất cao. VWS cho biết trong thời gian này, TP HCM chưa thực hiện thanh toán chi phí xử lý rác, dẫn đến áp lực tài chính lớn cho đơn vị.

Theo VWS, việc vừa phải duy trì vận hành 24/24 giờ với khối lượng rác ít, lại không được thanh toán đúng hạn khiến VWS không thể tiếp tục gồng gánh chi phí kéo dài.

Với việc đồng ý gia hạn tiếp nhận rác 24/24 đến ngày 30-11-2025, thời điểm chính thức điều chỉnh khung giờ tiếp nhận rác tại Đa Phước sẽ được lùi đến ngày 1-12-2025. Kể từ đó, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước sẽ chuyển sang chỉ tiếp nhận rác trong khung giờ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.



