HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Bài toán 5 trụ cột

GS-TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP HCM)

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập từ cuối năm 2025, đặt ở TP HCM và Đà Nẵng.

Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) hoạt động từ ngày 11-2, được phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược gồm trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao.

Trong bối cảnh mới, các trung tâm tài chính quốc tế không còn đơn thuần là những cụm địa lý của các ngân hàng và định chế tài chính, mà phải là những nền tảng trung gian tài chính quan trọng, nơi các nguồn lực tiết kiệm được chuyển hóa thành các khoản đầu tư thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng.

Để xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế thành công và bền vững trong kỷ nguyên mới, cần nhìn nhận từ các kinh nghiệm quốc tế cốt lõi và áp dụng một cách linh hoạt vào bối cảnh Việt Nam. Nền tảng cốt lõi của một trung tâm tài chính quốc tế thành công được xây dựng trên 5 trụ cột chính: Vốn nhân lực; môi trường kinh doanh (bao gồm khung pháp lý và luật pháp); nguồn tài chính (độ sâu và tính thanh khoản của thị trường); cơ sở hạ tầng (số và vật lý); uy tín. Đặc biệt, sự tập trung của các chuyên gia và công ty dịch vụ hỗ trợ như luật, kế toán, kiểm toán sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh về năng suất và đổi mới.

Dựa trên những kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể đúc kết một số bài học quan trọng cho việc hình thành các trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM hay Đà Nẵng. Cụ thể là xây dựng khung pháp lý đạt chuẩn quốc tế; ưu tiên tài chính xanh từ giai đoạn đầu; thúc đẩy hợp tác trong cạnh tranh; phát triển cơ sở hạ tầng số đồng bộ; cải thiện chất lượng sống...

Cụ thể, việc tích hợp ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp) vào luật lệ và hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư bền vững đang tăng trưởng mạnh mẽ trên thế giới. Cần đầu tư vào các giải pháp dựa trên nền tảng và số hóa toàn diện dịch vụ cho cư dân và doanh nghiệp trong trung tâm tài chính để trở thành một "trung tâm thông minh". Để thu hút nhân tài hàng đầu, trung tâm tài chính không chỉ cần các tòa nhà văn phòng hiện đại mà còn phải cung cấp một môi trường sống chất lượng cao, an toàn và tiện nghi.

Sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi diện mạo ngành tài chính. Một trung tâm tài chính hiện đại phải là một trung tâm tài chính thông minh và kỹ thuật số. Các trung tâm thành công thường thiết lập "phòng thí nghiệm Fintech - công nghệ tài chính" hoặc các trung tâm đổi mới để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp vận hành với chi phí thấp. Áp dụng khung quản lý thử nghiệm - công cụ quan trọng để cân bằng giữa việc khuyến khích đổi mới và bảo vệ người tiêu dùng - cho phép các mô hình kinh doanh mới như AI, Blockchain và tài sản số được thử nghiệm trong môi trường có kiểm soát.

Tầm nhìn đến năm 2030, một trung tâm tài chính quốc tế thành công sẽ là một nơi xanh, thông minh, đổi mới, kỹ thuật số và bao trùm. Việt Nam có tiềm năng rất lớn để tham gia vào mạng lưới này nếu có sự quyết tâm trong việc cải cách thể chế và đón đầu các xu hướng công nghệ mới. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo