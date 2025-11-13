HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bamboo Airways có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 12-11, HĐQT Bamboo Airways đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Việc ông Bùi Quang Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways thay cho ông Lê Thái Sâm là động thái quan trọng của Bamboo Airways nhằm kiện toàn Hội đồng Quản trị, hướng đến giai đoạn phát triển mới sau khi trở về dưới quyền quản trị của Tập đoàn FLC.

Bamboo Airways có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ảnh 1.

Ông Bùi Quang Dũng - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

Ông Bùi Quang Dũng là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Southern Columbia (Mỹ) và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản. 

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như: Colliers International, BIM Group, Empire Group… và hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Bamboo Airways. Ông Dũng từng đồng hành và tham gia quản lý với Bamboo Airways dưới vai trò Phó Tổng giám đốc trong giai đoạn từ năm 2019 - 2022.

Việc ông Bùi Quang Dũng, người đại diện Tập đoàn FLC, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch được kỳ vọng sẽ tạo nên sự gắn kết vững chắc giữa Bamboo Airways và FLC, đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược tái cơ cấu, xây dựng lại hệ thống vận hành và định hướng phát triển lâu dài của hãng.

Theo nghị quyết cùng ngày, ông Lê Thái Sâm chính thức thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đồng hành với Bamboo Airways trên cương vị Thành viên HĐQT.

Hiện nay, HĐQT Bamboo Airways gồm 6 thành viên: Ông Bùi Quang Dũng, ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao này diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways chính thức trở về dưới sự quản trị trực tiếp của Tập đoàn FLC theo đề xuất từ nhóm nhà đầu tư cũ, đại diện cho ông Dương Công Minh. 

Là nhà đầu tư sáng lập và từng dẫn dắt Bamboo Airways trong giai đoạn tăng trưởng đầu tiên, ngay sau khi tiếp quản, Tập đoàn FLC đã xây dựng kế hoạch phát triển mới cho Bamboo Airways trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu: Tái cơ cấu hệ thống vận hành, mở rộng quy mô khai thác đội bay, củng cố mạng đường bay...

Trong giai đoạn trước mắt, Bamboo Airways đang cấp tập hoàn tất các công tác chuẩn bị để nhận thêm 1 máy bay, phục vụ tăng cường tải cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Đồng thời, Bamboo Airways dự kiến tiếp tục bổ sung máy bay để tăng quy mô đội bay ngay trước thềm Tết Nguyên Đán 2026.

Trước đó Bamboo Airways cũng thông báo tổ chức tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn, phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng trong dài hạn cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

Bamboo Airways có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ảnh 2.

Bamboo Airways tập trung phát triển theo kế hoạch mới

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Bamboo Airways cùng FLC định hướng phát triển hệ sinh thái hàng không thông minh, kết hợp đa lĩnh vực: Dịch vụ bay, logistics, bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo nhân lực, suất ăn hàng không. Chuỗi liên kết du lịch - nghỉ dưỡng - golf trên nền tảng công nghệ đồng bộ.

Tại các sân bay trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Phù Cát…, Bamboo Airways sẽ phát triển các trung tâm dịch vụ phụ trợ hiện đại.

Bên cạnh đó, Bamboo Airways cũng cải thiện các chính sách gia tăng trải nghiệm khách hàng như tiến hành khôi phục hạng thẻ thành viên Bamboo Club và gia hạn thêm 1 năm cho gần 3 triệu hội viên chương trình khách hàng thân thiết Bamboo Club. Đồng thời, hãng mở rộng chính sách phiên ngang thẻ hội viên dành cho các khách hàng sở hữu thẻ hội viên của các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Bamboo Airways chủ tịch bamboo airways Bùi Quang Dũng
