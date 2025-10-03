Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông khi cổ phiếu bị đình chỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông khi cổ phiếu bị đình chỉ

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đã chủ động thực hiện các phương án khắc phục.

Ngày 3-10, Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) và Công ty thành viên Tracodi (mã chứng khoán: TCD) cho biết đã nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu BCG, TCD do chưa hoàn tất công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định. Thời hạn đình chỉ từ ngày 9-10-2025.

"Việc cổ phiếu BCG, TCD bị đình chỉ giao dịch là một tình huống ngoài mong muốn. Chúng tôi chân thành cáo lỗi về những bất tiện do việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch gây ra cho quý cổ đông" - thông báo của Bamboo Capital nêu.

Chúng tôi cam kết tiếp tục củng cố hệ thống quản trị, tăng tốc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán. Bamboo Capital và các đơn vị thành viên sẽ tập trung mọi nguồn lực để sớm khắc phục tình trạng này, minh bạch thông tin, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của cổ đông".

Theo Bamboo Capital, nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm trễ xuất phát từ biến động bộ máy nhân sự, trong đó có các nhân sự về tài chính - kế toán, khối lượng hồ sơ tài chính lớn phải bàn giao, cùng với việc tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng.

Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông về việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch - Ảnh 1.

Bamboo Capital xin lỗi cổ đông

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đã chủ động thực hiện các phương án khắc phục cụ thể.

Trong đó, bộ máy nhân sự ở cả Bamboo Capital và Tracodi đã cơ bản được kiện toàn với sự phân công rõ ràng trách nhiệm điều phối, đặc biệt trong mảng tài chính - kế toán.

Phía Bamboo Capital cho hay các công ty đã và đang tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán, đối tác và trái chủ để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp số liệu, nhằm sớm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán.

Đối với việc triển khai tái cấu trúc nợ, hai doanh nghiệp này cho hay cả Bamboo Capital và Tracodi đã làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính liên quan để thực hiện tái cấu trúc nợ, xử lý các gói trái phiếu và hiện đạt được tiến độ nhất định.

Theo doanh nghiệp, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Bamboo Capital, Tracodi dự kiến sẽ phát hành vào ngày 31-12-2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 3-10, cả BCG và TCD đều giảm sàn 2 phiên liên tiếp, trắng bên mua, tổng cộng dư bán gần 40 triệu cổ phiếu.

Hiện cổ phiếu TCD còn 2.100 đồng/cổ phiếu, BCG còn 2.800 đồng/cp, giảm tới 55% so với đầu năm.

Tin liên quan

Chứng khoán ngày 3-10: Áp lực bán cổ phiếu còn tiếp diễn?

Chứng khoán ngày 3-10: Áp lực bán cổ phiếu còn tiếp diễn?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 2-10 chứng kiến lực bán cổ phiếu diễn ra mạnh mẽ, khiến nhà đầu tư lo ngại xu hướng này có thể kéo dài tại phiên sắp tới.

Mẹ CEO Nguyễn Văn Tuấn sắp chi gần 700 tỉ đồng mua 12 triệu cổ phiếu Gelex

(NLĐO)- Nếu hoàn tất giao dịch, tỉ lệ sở hữu vốn tại Gelex của mẹ CEO Nguyễn Văn Tuấn sẽ tăng từ 3,04% lên 4,37%.

2 cổ phiếu bị HOSE đình chỉ giao dịch

(NLĐO)- BCG và TCD bị HoSE chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch do vi phạm về công bố thông tin báo cáo tài chính.

báo cáo tài chính Bamboo Capital Hủy niêm yết cổ phiếu BCG tracodi cổ phiếu TCD
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo