Pháp luật

Bán bánh đúc có chứa hàn the, 2 người bị khởi tố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người do sử dụng chất cấm là hàn the khi nấu bánh đúc bán cho khách

Ngày 1-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994) và Phạm Thị Thu (SN 1975, cùng ngụ xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi nấu bánh đúc có chứa chất cấm (hàn the).

Bán bánh đúc có chứa hàn the, 2 người dân bị khởi tố - Ảnh 1.

Hai người bán bánh đúc có chứa hàn the bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh đúc (hộ kinh doanh Dương Mạnh Hiển, có địa chỉ tại xóm Cầu, xã Yên Từ).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467 kg bánh đúc có chứa hàn the (tên khoa học là borax, natri tetraborat), một loại chất cấm trong chế biến thực phẩm.

Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận, quá trình sản xuất bánh đúc, Hiển đã thống nhất với Thu sử dụng hàn the để nấu bánh đúc để cho bánh được bóng đẹp, tăng độ dai, giòn, giảm thời gian nấu và kéo dài thời gian bảo quản để bán cho người tiêu dùng.

Cơ quan công an xác định tổng trị giá 467 kg bánh đúc là hơn 11 triệu đồng.

Phát hoảng với 10 tấn mì tươi có hàn the ở Tây đô

Phát hoảng với 10 tấn mì tươi có hàn the ở Tây đô

(NLĐO)- Công an TP Cần Thơ đã niêm phong 10 tấn mì sợi và các dung dịch đã pha trộn chất hàn the của một cơ sở.

Phát hiện 2 quán bán thức ăn chứa hàn the, formol

(NLĐ) - Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết đến ngày 29-6, sau một tuần kiểm tra một số quán ăn có có thương hiệu trên địa bàn, cơ quan này đã phát hiện 2 nơi bán thức ăn có các chất độc hại như hàn the, formol.

Bắt 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm nguy cơ gây ung thư

(NLĐO)- Từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở do Ngô Thị Nhự và Phạm Thị Quỳnh làm chủ đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

khởi tố vụ án khởi tố bị can an toàn thực phẩm chất cấm hàn the bánh đúc
