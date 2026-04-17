HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm nguy cơ gây ung thư

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở do Ngô Thị Nhự và Phạm Thị Quỳnh làm chủ đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973), cùng trú tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên, về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Quỳnh

Trước đó, tiếp tục cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong khoảng thời gian từ 19 giờ - 21 giờ ngày 8-4, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã đồng loạt bắt quả tang 2 cơ sở đang có hành vi sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ với số lượng lớn tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

TIN LIÊN QUAN

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng các gói bột, tuýp chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurrine và nhiều dụng cụ để phục vụ hoạt động sản xuất giá đỗ.

Trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ đều chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurrine. Hóa chất này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cấp, suy gan, suy thận và hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Bắt tạm giam 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Thị Nhự

Chủ 2 cơ sở này là Ngô Thị Nhự và Phạm Thị Quỳnh khai nhận dù biết 6-Benzylaminopurine là hóa chất cấm nhưng vì hám lợi nên đã mua chất cấm trôi nổi trên thị trường với giá từ 2-10 ngàn đồng cho 1 gói 2 gram, tuýp.

Bắt tạm giam 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm tại Quảng Ninh - Ảnh 4.

Cơ quan Công an đã thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ

Bắt tạm giam 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm tại Quảng Ninh - Ảnh 5.

Các gói bột, tuýp chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurrine

Ngoài 1,5 tấn giá đỗ chứa chất cấm thu tại hiện trường, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố 3 người trong vụ sản xuất 350 tấn giá đỗ bằng hóa chất độc hại

(NLĐO)- Liên quan đến vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can.

Xét xử vụ án sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ, gây xôn xao dư luận

(NLĐO) - Dù biết sử dụng chất 6-Benzylaminopurine để sản xuất giá đỗ sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng các bị cáo vẫn bất chấp vì lợi nhuận.

Bắt người đàn ông sản xuất 2,8 tấn giá đỗ ngâm hóa chất kích thích sinh trưởng

(NLĐO)- Qua kiểm tra, xác định cơ sở sản xuất giá đỗ ở Ninh Bình đã dùng hóa chất kích thích sinh trưởng để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ bán cho người tiêu dùng

sản xuất giá đỗ bằng chất cấm "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" 6- benzylaminopurrine tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo