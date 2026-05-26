Thời sự Chính trị

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

B.Trân

(NLĐO) - Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 26-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên.

Ban Bí thư kỷ luật 2 lãnh đạo tỉnh - Ảnh 1.

Ông Điệp Văn Chiến (trái) và ông Nguyễn Đức Thành. Ảnh: Đông Bắc

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, trong các ngày 8 và 20-5, UBKT Trung ương đã họp kỳ thứ 6.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh: Các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và đề nghị kỷ luật 3 lãnh đạo ACV

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và đề nghị kỷ luật 3 lãnh đạo ACV

(NLĐO) - Liên quan đến sai phạm ACV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, chủ tịch HĐQT tổng công ty.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát ngôn và hành động trong Đảng

(NLĐO) - Quy định 19 nêu rõ việc thực hành, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát ngôn và hành động trong Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành nghị quyết mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

(NLĐO) - Nghị quyết 05 nêu rõ trách nhiệm của đảng viên trong giám sát tổ chức Đảng trên tinh thần "toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát".

tỉnh Quảng Ninh kỷ luật cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật đảng Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ ra khỏi đảng Nguyễn Đức Thành Điệp Văn Chiến Kỷ luật cán bộ tỉnh Quảng Ninh
