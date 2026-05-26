Kỷ luật ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Ngày 26-5, thông tin từ Thành ủy Huế cho biết đã tổ chức hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế - nơi ông Đức làm giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Theo thông cáo báo chí, tại kỳ họp này, Thành ủy Huế đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Theo đó, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Với vai trò Giám đốc Sở kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2023, ông Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ông Đức không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên văn phòng điều phối; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Vì vậy, đã để Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường Quân làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Thành ủy Huế khẳng định những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân ông Đức, tổ chức đảng nơi ông Đức đang sinh hoạt và công tác.

Liên quan đến việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế, chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên có liên quan