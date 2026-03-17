“Bán chui” 16 thửa đất, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn bị khởi tố

Ngày 17-3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Đồng Phiên (SN 1953) và Vũ Quang Phúc (SN 1957), cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra, trong giai đoạn 2011-2014, ông Đinh Đồng Phiên giữ chức Trưởng thôn và ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê.

Mặc dù không có thẩm quyền theo quy định, nhưng hai người đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m2, thu về hơn 1,2 tỉ đồng.

Hành vi trên không chỉ vi phạm quy định quản lý đất đai mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Nhà nước và các cá nhân mua đất, với tổng số tiền thiệt hại được xác định gần 872 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.