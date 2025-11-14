HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bạn đọc tranh luận sôi nổi về chữ ký "lạ" của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ

Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến trái chiều xoay quanh chữ ký "toàn nét ngang, nét dọc" của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ.

Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải thông tin "Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ" và "Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ không biết giải thích vì sao chữ ký xưa giờ vậy", nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến tranh luận.

Một số bạn đọc cho rằng chữ ký mang tính cá nhân, đã được pháp luật công nhận thì không cần bàn cãi hay giải thích. Một luồng ý kiến khác nhấn mạnh chữ ký trên văn bản quan trọng cần rõ ràng, nghiêm túc để đảm bảo tính minh bạch và tạo uy tín.

Bạn đọc tranh luận sôi nổi về chữ ký của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ - Ảnh 1.

Chữ ký của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, bạn đọc phant**@gmail.com viết: "Thế giới không có quy định nào, cũng không có quốc gia nào có luật quy định chữ ký của công dân đó hoàn toàn là cá nhân và đặc biệt tại sao phải bắt công dân giải thích về chữ ký của cá nhân?".

Còn bạn đọc dangn**@gmail.com cho rằng "Chữ ký là ký hiệu cá nhân để nhận biết người đó. Chữ ký được đăng ký và được pháp luật công nhận là hợp pháp, thì không có gì mà bàn cãi cả".

Bạn đọc a**@gmail.com nêu ý kiến : "Đến nổi dân nào ý kiến! Chữ ký của người ta dù xấu hay đẹp cũng là hợp pháp còn ai giả nháy thì là phạm pháp".

Trong khi đó, bạn đọc p**@gmail.com cho rằng "Nói rõ ý nghĩa chữ ký lên đại chúng để dễ nhái à? Họ ký sao kệ họ, miễn là hợp pháp do nhà nước cấp và công nhận là được rồi, thắc mắc chi cho mệt"

Tuy nhiên, bạn đọc qhtdk**@gmail.com nhận xét "Đây là chữ ký trên giấy tờ, cho dù đã được đăng ký với cơ quan nhà nước, nhưng thiết nghĩ người làm việc cũng nên có chữ ký sao cho phù hợp với vai trò của mình, nhất là trên giấy tờ có tính chất quan trọng gắn liền với người dân... Tôi nghĩ ông D. có thể thay chữ ký và đăng ký lại là tốt nhất..."

Riêng bạn đọc 0865211*** cho hay: "Các bác lãnh đạo ký cả họ, chữ đệm, tên một cách rõ ràng, minh bạch càng tăng uy thế của người kí có sao đâu. Kẻ gian muốn kí giả chữ kí của mình thì họ phải chịu trách nhiệm với pháp luật chứ có phải mình đâu mà sợ".


Như đã đưa tin, chữ ký toàn "nét ngang, nét dọc" của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ, ký trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) làm nhiều người dân "thấy kỳ kỳ".

Ông Đ. cho hay ông không biết giải thích sao vì chữ ký của ông trước giờ là vậy rồi. "Tôi ký hàng chục ngàn giấy (GCNQSDĐ – PV) rồi, chứ đâu phải mới ký đây" – ông Đ. cho biết.

Một lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho hay chữ ký của ông Đ. được đăng ký với Kho bạc Nhà nước.

"Tuy chữ ký hơi "ngộ" nhưng chữ ký này được pháp luật chấp nhận. Trên GCNQSDĐ, ngoài chữ ký còn thể hiện con dấu nên có giá trị pháp lý, không ai dám giả mạo đâu" - vị lãnh đạo này nói.


Tin liên quan

Cần Thơ: Kiến nghị "gỡ rối" hơn 247 tỉ đồng liên quan phòng chống COVID-19 chưa thanh toán

Cần Thơ: Kiến nghị "gỡ rối" hơn 247 tỉ đồng liên quan phòng chống COVID-19 chưa thanh toán

(NLĐO) - Hơn 247 tỉ đồng tiền tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất liên quan việc phòng chống dịch COVID-19 ở TP Cần Thơ vẫn chưa được thanh, quyết toán.

Vụ giám đốc ở Cần Thơ có chữ ký "thấy kỳ kỳ": Luật sư và bạn đọc bày tỏ ý kiến

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến về chữ ký toàn nét ngang, nét dọc của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ không biết giải thích sao vì chữ ký xưa giờ vậy

(NLĐO) - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ cho hay ông không biết giải thích sao vì chữ ký của ông trước giờ là vậy và đã ký hàng chục ngàn giấy rồi

Cần Thơ giám đốc văn phòng đăng ký đất đai chữ ký
