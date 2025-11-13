HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ giám đốc ở Cần Thơ có chữ ký "thấy kỳ kỳ": Luật sư và bạn đọc bày tỏ ý kiến

Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến về chữ ký toàn nét ngang, nét dọc của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ.

Liên quan đến việc chữ ký toàn nét ngang, nét dọc của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ, ký trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mà người dân "thấy kỳ kỳ", nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về thông tin này.

Bạn đọc qhtdk**@gmail.com nhận xét: "Đây là chữ ký trên giấy tờ, cho dù đã được đăng ký với cơ quan nhà nước, nhưng thiết nghĩ người làm việc cũng nên có chữ ký sao cho phù hợp với vai trò của mình, nhất là trên giấy tờ có tính chất quan trọng gắn liền với người dân... tôi nghĩ ông D. có thể thay chữ ký và đăng ký lại là tốt nhất...".

Riêng bạn đọc 0865211*** cho rằng : "Các bác lãnh đạo ký cả họ, chữ đệm, tên một cách rõ ràng, minh bạch càng tăng uy thế của người ký có sao đâu. Kẻ gian muốn ký giả chữ ký của mình thì họ phải chịu trách nhiệm với pháp luật chứ có phải mình đâu mà sợ".

Chữ ký thấy kỳ kỳ của Giám đốc Cần Thơ và Quản lý mẫu chữ ký Cần chặt chẽ - Ảnh 1.

Chữ ký của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ, ký trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngoài ra, nhiều người cũng thắc mắc chữ ký trên có ảnh hưởng đến tính pháp lý của GCNQSDĐ hay không? Luật sư Lê Quang Vũ - Giám đốc Công ty Luật Công Bình, Đoàn luật sư TPHCM – đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc này.

Luật sư Vũ cho hay, liên quan đến việc ký tên ban hành văn bản giấy, Nghị định 30/2020/NĐ-CP chỉ quy định khi ký văn bản hành chính giấy, người có thẩm quyền phải dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.

Đối với việc ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Thông tư 32/VBHN-BNNMT ngày 7-8-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định: Trường hợp chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận thì ghi "Chủ tịch UBND… (ghi tên đơn vị hành chính cấp xã), chữ ký, đóng dấu của UBND, họ và tên người ký".

Trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy chứng nhận thì ghi tên "Văn phòng Đăng ký đất đai, giám đốc, chữ ký, đóng dấu của văn phòng đăng ký đất đai và họ tên người ký...".

"Từ các quy định trên có thể thấy về nguyên tắc pháp lý, hình thức của chữ ký – dù là nét gạch ngang, nét dọc hay ký hiệu tối giản – không làm mất hiệu lực của GCNQSDĐ, nếu chữ ký đó được thực hiện bởi đúng người có thẩm quyền và văn bản được đóng dấu hợp lệ của cơ quan đăng ký đất đai. Pháp luật hiện hành không quy định chữ ký phải thể hiện rõ họ tên hay có hình dạng cụ thể, mà chỉ yêu cầu chữ ký phải đảm bảo tính xác thực, ổn định và có thể đối chiếu khi cần thiết" - luật sư Vũ thông tin.

Tuy nhiên, việc sử dụng chữ ký quá đơn giản, không có nét nhận diện rõ ràng có thể gây ra nghi ngờ về tính thật – giả hoặc khả năng bị giả mạo, đặc biệt trong các giao dịch hành chính quan trọng như cấp giấy chủ quyền.

Trong trường hợp này, nếu người dân có thắc mắc hoặc nghi ngờ, họ hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan cấp giấy xác minh, đối chiếu mẫu chữ ký đã được lưu trữ chính thức.

Về phía cơ quan nhà nước, để đảm bảo tính minh bạch và niềm tin của người dân, nên có quy định nội bộ về mẫu chữ ký của người có thẩm quyền, tránh trường hợp ký bằng ký hiệu quá trừu tượng, khó kiểm chứng.

Luật sư Vũ phân tích thêm: "Như vậy, chữ ký "toàn nét gạch ngang dọc" không làm mất tính pháp lý của giấy chứng nhận; nhưng việc quản lý, nhận diện và xác thực mẫu chữ ký cần được thực hiện chặt chẽ hơn nhằm hạn chế rủi ro trong thực tiễn".

Tin liên quan

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

(NLĐO) - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi TP Cần Thơ đã có thông tin về chữ ký... thấy kỳ kỳ của giám đốc văn phòng đăng ký đất đai.

Cần Thơ sẽ mời các nhà khoa học tham gia ban cố vấn cho lãnh đạo thành phố

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết như vậy tại buổi làm việc với hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn liên quan việc cấp xã thiếu người

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thiện đề án vị trí việc làm để khắc phục bất cập khi cấp xã đang thiếu người.

    Thông báo