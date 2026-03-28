Văn hóa - Văn nghệ

Bạn đọc trẻ quan tâm thông điệp sống chậm

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Sách "Vì thế giới này cần bạn" của Tuấn Đức gửi gắm thông điệp sống chậm, hiểu mình và trân trọng những giá trị bình dị.

Sáng 28-3, tại Đường sách TP HCM đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt sách "Vì thế giới này cần bạn" của tác giả Tuấn Đức. Theo NXB Kim Đồng, cuốn sách tập hợp những câu chuyện nhỏ, gần gũi từ đời sống thường nhật, được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng giàu suy tư. Tác giả lựa chọn những "lát cắt" giản dị để dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tự nhận thức, hiểu mình, chấp nhận giới hạn và tìm cách sống hài hòa với thế giới xung quanh.

Chia sẻ về tác phẩm, tác giả Tuấn Đức cho biết: "Cuốn sách là những câu chuyện từ chính những người bạn bè xung quanh tôi. Tôi không cố gắng đưa ra lời khuyên lớn lao, mà chỉ mong mỗi câu chuyện nhỏ có thể khiến người đọc dừng lại một chút, lắng nghe chính mình".

Bạn đọc trẻ quan tâm thông điệp "sống chậm" - Ảnh 1.

Tác giả Tuấn Đức (ngoài cùng bên trái) và các khách mời chia sẻ tại buổi giao lưu

Một điểm nhấn của cuốn sách là cách khai thác chất liệu đời sống rất đỗi quen thuộc, từ việc chạy bộ, viết nhật ký đến những cảm xúc thoáng qua trong ngày. Qua đó, tác giả gợi mở rằng ý nghĩa cuộc sống không chỉ nằm ở thành tựu lớn, mà còn hiện diện trong những khoảnh khắc nhỏ bé dễ bị bỏ quên. Hình ảnh "giờ vàng" trong nhiếp ảnh cũng được sử dụng như một ẩn dụ cho những thời khắc bắt đầu và kết thúc.

Trong bối cảnh mạng xã hội và áp lực thành tích ngày càng gia tăng, "Vì thế giới này cần bạn" đưa ra một góc nhìn khác về thành công và thất bại. Những câu chuyện truyền cảm hứng, như hành trình vượt qua hàng nghìn lần thất bại của James Dyson, được lồng ghép nhằm nhấn mạnh giá trị của sự kiên trì.

Cuốn sách cũng đề cao sự tử tế và thấu cảm trong đời sống hiện đại. Theo tác giả, thế giới không cần thêm những con người hoàn hảo, mà cần nhiều hơn những cá nhân biết lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt.

Bạn đọc trẻ quan tâm thông điệp "sống chậm" - Ảnh 2.

Sách "Vì thế giới này cần bạn" mang đến những lát cắt đời thường

Buổi giao lưu thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích văn học tham dự. Bạn Minh Anh (22 tuổi, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM) cho biết ban đầu đến vì tò mò, nhưng càng nghe càng cảm nhận rõ sự đồng điệu với những vấn đề của tuổi trẻ được thể hiện trong cuốn sách.

"Những câu chuyện trong sách rất đời thường, như thấy chính mình trong đó. Nghe anh Tuấn Đức chia sẻ về việc không cần phải hoàn hảo, mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, sống chậm lại để hiểu bản thân" - Minh Anh bày tỏ.

Sinh năm 1985, Tuấn Đức hiện là nhà báo công tác tại báo Tiền Phong. Anh có nhiều đầu sách viết cho người trẻ với phong cách hóm hỉnh, gần gũi như "Nhoi rực rỡ", "Công việc ngắn, tầm nhìn dài" hay "Gửi bố mẹ thân yêu".

Với cuốn sách mới, tác giả tiếp tục theo đuổi lối viết chữa lành, hướng đến độc giả đang tìm kiếm sự cân bằng trong đời sống.

