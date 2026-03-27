Văn hóa - Văn nghệ

Nguyễn Mạnh Duy và sách ảnh về 12 năm ấn tượng với Himalaya

Thanh Hiệp (Ảnh do nhân vật cung cấp)

(NLĐO) - Tác giả Nguyễn Mạnh Duy có 12 năm gắn bó với dãy Himalaya, sách ảnh là những câu chuyện rất ấn tượng của riêng anh

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy giới thiệu sách ảnh về Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng trò chuyện với tác giả Nguyễn Mạnh Duy

Ngày 27-3, tại TP HCM, tác giả Nguyễn Mạnh Duy đã có buổi giao lưu, giới thiệu sách ảnh Himalaya: "Đất Nước Lửa Khí Không" do Thái Hà Books liên kết với NXB Thế giới ấn hành.

Cuốn sách ảnh kể chuyện "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" mở ra một cách tiếp cận mới về "Xứ Tuyết" – từ nhiếp ảnh đến chiều sâu văn hóa và đời sống tinh thần.

Anh cũng là nhà sáng lập OM Himalayas, là người Việt từng chinh phục đỉnh Everest và cuốn sách ảnh này là kết tinh 12 năm gắn bó với dãy Hi Mã Lạp Sơn. Vì thế, buổi ra mắt sách ảnh là một không gian chia sẻ, nơi một hành trình cá nhân được mở ra như một cánh cửa văn hóa.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy giới thiệu sách ảnh về Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không - Ảnh 2.

Những bức ảnh được tác giả chụp tại Himalaya

Nhân vật trung tâm của sự kiện là Nguyễn Mạnh Duy – người đã dành hơn một thập kỷ gắn bó với dãy Himalaya, không chỉ với tư cách người leo núi mà còn là một người quan sát, học hỏi và chiêm nghiệm.

Nguyễn Mạnh Duy và cuốn sách không chỉ để xem ảnh

Cuốn sách "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" được giới thiệu như một photography storytelling book – sách ảnh kể chuyện. Gần 500 trang in màu không chỉ là tập hợp hình ảnh, mà là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh, ký sự và những chiêm nghiệm văn hóa.

Một chi tiết đáng chú ý: 90% hình ảnh trong sách được chụp bằng máy ảnh phim – lựa chọn không phổ biến trong thời đại số, nhưng lại tạo nên chất liệu ký ức đặc biệt.

"Tôi chụp không phải để làm nghề, tôi chụp để giữ lại những gì mình đã trải qua" – Nguyễn Mạnh Duy chia sẻ.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy giới thiệu sách ảnh về Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không - Ảnh 3.

Thiên nhiên tại Himalaya qua góc nhìn của Nguyễn Mạnh Duy

Những chuyến đi đầy kỷ niệm

Ít ai biết rằng, chuyến đi đầu tiên đến Himalaya của Nguyễn Mạnh Duy kéo dài hơn một tháng lại không tạo ra bất kỳ bài viết nào. "Trải nghiệm quá sâu sắc thì mình không viết được. Nếu chỉ mô tả hành trình thì nó nhạt quá" – anh nói.

Với một người xuất thân là phóng viên viết, từng công tác tại Báo Người Lao Động, sự im lặng ấy là điều hiếm gặp. Nhưng chính sự im lặng đó đã trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình dài 12 năm. Không viết vội. Không kể ngay. Chỉ ghi lại bằng hình ảnh để rồi sau nhiều năm, câu chuyện mới dần định hình.

"Mandala ngũ đại" – cách đọc Himalaya từ bên trong

Sau 12 năm đi, sống và quan sát, Nguyễn Mạnh Duy cho rằng giá trị của Himalaya không nằm ở những đỉnh núi cao nhất thế giới, mà ở một hệ sinh thái tinh thần đặc biệt. Anh gọi đó là "mandala ngũ đại", gồm 5 thành tố: Thiên nhiên; Văn hóa; Con người; Lối sống và Đức tin.

Năm trụ cột này liên kết với nhau như một cấu trúc năng lượng, định hình đời sống của "Xứ Tuyết". "Đi nhiều đến mức tôi coi Himalaya như quê hương thứ hai. Điều giữ tôi ở lại không chỉ là núi, mà là đời sống văn hóa và tinh thần nơi đó" – anh nói.

Cách tiếp cận này khiến cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi du ký hay nhiếp ảnh đơn thuần. Nó trở thành một nỗ lực "giải mã" vùng đất từ bên trong bằng trải nghiệm cá nhân và sự tích lũy lâu dài.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy giới thiệu sách ảnh về Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không - Ảnh 4.

Hình ảnh đời sống tâm linh tại Himalaya

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy giới thiệu sách ảnh về Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không - Ảnh 5.

Tác giả tại Himalaya

Hành trình của một người Việt trên "nóc nhà thế giới"

Bên cạnh nghiên cứu văn hóa, Nguyễn Mạnh Duy còn là một trong số ít người Việt chinh phục thành công ba đỉnh núi trên 8.000m của dãy Himalaya, trong đó có đỉnh Everest.

Tuy nhiên, anh cho rằng những thành tích đó không phải điều quan trọng nhất. "Những đỉnh núi chỉ là điểm đến. Điều giữ chân tôi là con người và đời sống ở đó".

Chính vì vậy, cuốn sách không tập trung vào hành trình leo núi, mà hướng đến những lát cắt đời sống nơi thiên nhiên, con người và niềm tin hòa quyện.

Mở một "cánh cổng" văn hóa

Sự kiện ra mắt sách cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động Tuần lễ văn hóa Himalaya do OM Himalayas tổ chức, gồm giao lưu tác giả, trưng bày hình ảnh và chia sẻ trải nghiệm.

Mục tiêu, theo Nguyễn Duy Mạnh là đưa công chúng Việt Nam tiếp cận gần hơn với một vùng văn hóa đặc biệt của thế giới. Trong bối cảnh đó, "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" được xem là một ấn phẩm cá nhân và như một trong những cuốn sách ảnh quy mô đầu tiên của tác giả Việt Nam viết riêng về Himalaya.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy giới thiệu sách ảnh về Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không - Ảnh 7.

Hình ảnh tôn giáo và văn hóa tại Himalaya trong sách ảnh của Nguyễn Mạnh Duy

Nguyễn Mạnh Duy, sinh năm 1985, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng công tác tại Báo Người Lao Động giai đoạn 2005-2015. Tháng 5-2014, anh đến Himalaya và bắt đầu hành trình nghiên cứu văn hóa về vùng đất này.

Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh, ký sự và chiêm nghiệm văn hóa, mở ra góc nhìn sâu về đời sống tinh thần của người dân Himalaya.


Nâng tầm Đường sách TP HCM

Nâng tầm Đường sách TP HCM

Đường sách TP HCM cần tăng cường các hoạt động theo chuyên đề gắn với tính thời sự.

Đường sách TP HCM cần tái định vị

(NLĐO) - Năm 2025, Đường sách TP HCM đạt những con số ấn tượng, nhưng cũng đặt ra những thách thức trong giai đoạn phát triển mới.

