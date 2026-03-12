HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Sách ảnh - "cuộc chơi" lắm công phu

KIM NGÂN

Bên cạnh các triển lãm truyền thống, nhiều nhiếp ảnh gia chọn xuất bản sách ảnh như một phần của dự án sáng tác

Không chỉ là ấn phẩm lưu niệm, sách ảnh (photobook) ngày càng được xem như một công trình nghệ thuật độc lập, ở đó nhiếp ảnh được kể trọn vẹn và có đời sống lâu dài hơn.

Lưu giữ câu chuyện bằng hình ảnh

Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật thị giác ngày càng phát triển, sách ảnh đang dần trở thành một kênh quan trọng để lưu giữ và lan tỏa các dự án nhiếp ảnh. Không chỉ dừng lại ở triển lãm, những bức ảnh thông qua trang sách góp phần tạo nên giá trị bền vững cho tác phẩm và cho chính tác giả.

Trước đây, nhiều triển lãm ảnh chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, từ vài ngày đến vài tuần. Sau khi kết thúc, khán giả khó có cơ hội tiếp cận lại toàn bộ tác phẩm. Vì vậy, việc xuất bản sách ảnh trở thành cách để nhiếp ảnh gia lưu giữ và giới thiệu dự án của mình một cách lâu dài hơn.

TIN LIÊN QUAN

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong cho biết cuốn "Vượt qua bóng tối 2" sắp phát hành của anh ghi lại hoạt động của thầy cô và học sinh Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM), nối tiếp cuốn sách cùng chủ đề được thực hiện hơn 10 năm trước. "Triển lãm có thể chỉ diễn ra vài ngày rồi kết thúc, nhưng cuốn sách thì người đọc có thể xem bất cứ lúc nào. Họ có thể quay lại, đọc kỹ hơn, hiểu sâu hơn về câu chuyện phía sau từng bức ảnh" - anh chia sẻ.

Sách ảnh còn cho phép nhiếp ảnh gia kể chuyện một cách có cấu trúc hơn. Trong một cuốn sách, tác giả có thể sắp xếp hình ảnh theo một mạch kể rõ ràng, tạo nhịp điệu cảm xúc cho người xem thông qua từng trang. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á - người đã có đến 24 công trình sách ảnh trong 30 năm làm nghề - cho rằng mỗi cuốn sách ảnh là một "công trình sáng tạo" mang tính dài hơi. Theo anh, sách ảnh có khả năng tồn tại lâu dài trong đời sống văn hóa, được lưu giữ trong tủ sách gia đình hoặc tại các thư viện.

Không chỉ là cách lưu trữ tác phẩm, sách ảnh còn thể hiện bề dày lao động của người nghệ sĩ. Một cuốn sách ảnh thường được hình thành từ quá trình sáng tác kéo dài nhiều năm, đòi hỏi tích lũy tư liệu và suy nghĩ kỹ lưỡng về câu chuyện thị giác.

"Làm sách ảnh là một chiến lược sáng tác dài hơi. Tác giả luôn phải tìm cách làm mới mình, tránh lặp lại những đề tài cũ hoặc trùng lặp với đồng nghiệp" - nhiếp ảnh gia Nguyễn Á nói.

Sách ảnh - "cuộc chơi" lắm công phu - Ảnh 1.

Các sách ảnh ra mắt trong năm 2025 của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Công trình của sự kiên nhẫn

Dù được đánh giá là hướng đi đáng khích lệ, việc thực hiện một cuốn sách ảnh vẫn là hành trình nhiều thử thách đối với các nhiếp ảnh gia. Khác với sách chữ thông thường, sách ảnh đòi hỏi sự đầu tư lớn về hình thức. Từ chất lượng giấy, kỹ thuật in, màu sắc đến thiết kế bố cục đều phải được chăm chút để tôn lên giá trị của từng bức ảnh.

Nhiều cuốn sách ảnh không chỉ đơn thuần là ấn phẩm đọc mà còn mang tính sưu tầm, lưu giữ như một sản phẩm nghệ thuật. Các bức ảnh thường được lựa chọn và bố trí theo một mạch kể chuyện rõ ràng, có thể dựa trên dòng thời gian, chủ đề hoặc cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải. Nhờ vậy, người xem không chỉ thưởng thức từng bức ảnh riêng lẻ mà còn theo dõi được câu chuyện xuyên suốt của cả công trình.

Theo nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, để thực hiện một cuốn sách ảnh, thách thức đầu tiên nằm ở việc tìm được đề tài đủ sức nặng để theo đuổi lâu dài. Một dự án sách ảnh không chỉ cần những bức ảnh đẹp mà còn phải có câu chuyện và chiều sâu để người xem có thể đọc, cảm và suy ngẫm. Theo anh, chính sự chênh lệch giữa ý tưởng và điều kiện thực hiện khiến việc làm sách ảnh trở thành hành trình đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và đam mê.

Ngoài yếu tố tài chính, quá trình làm sách ảnh cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng khâu. Một biên tập viên tại nhà xuất bản cho biết người làm biên tập phải cùng tác giả lựa chọn những bức ảnh tiêu biểu, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng cách trình bày để tạo nên nhịp điệu thị giác cho cuốn sách. Bên cạnh đó, việc kiểm soát chất lượng in ấn cũng rất quan trọng, bởi chỉ cần sai lệch nhỏ về màu sắc hay độ nét cũng có thể làm giảm giá trị của tác phẩm.

Nâng cao tính chuyên nghiệp

Theo các nhiếp ảnh gia, mỗi cuốn sách ảnh thường hướng đến một nhóm người đọc cụ thể. Vì vậy, việc xác định đối tượng độc giả là điều rất quan trọng. Mỗi chủ đề sẽ có một nhóm người đọc riêng. Nếu không xác định rõ, cuốn sách rất khó tiếp cận công chúng.

TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, nhận định xu hướng xuất bản sách ảnh cho thấy sự chuyển biến tích cực của đời sống nhiếp ảnh. Theo ông, việc thực hiện sách ảnh không chỉ giúp lưu giữ tác phẩm mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động sáng tác: "Trên thế giới, sách ảnh đã trở thành một loại hình nghệ thuật riêng trong nhiếp ảnh. Việc nhiều nhiếp ảnh gia Việt Nam bắt đầu đầu tư vào sách ảnh cho thấy họ đang nghĩ đến những dự án sáng tác dài hơi, có chiều sâu". 

Cần thêm không gian

Theo giới chuyên môn, để sách ảnh phát triển bền vững hơn, bên cạnh nỗ lực của các nhiếp ảnh gia và nhà xuất bản, cần hình thành thêm những không gian chuyên biệt để giới thiệu và phân phối loại hình ấn phẩm này. Nếu có thêm những không gian trưng bày và bán sách ảnh chuyên biệt, công chúng cũng như du khách sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với các dự án nhiếp ảnh, qua đó góp phần lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật thị giác.


Tin liên quan

Hình ảnh diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4 vào sách ảnh của Nguyễn Á

Hình ảnh diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4 vào sách ảnh của Nguyễn Á

(NLĐO) - Sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ghi lại công tác hậu cần tại lễ diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 30-4 vừa qua

Vẻ đẹp của ánh dương trong sách ảnh của Hoàng Thị Bích Thảo

(NLĐO) - Tác giả Hoàng Thị Bích Thảo cho hay rất đam mê mặt trời và cuốn sách ảnh "Nguồn sống" vừa ra mắt đã ghi lại vẻ đẹp khó cưỡng của ánh dương.

Ra mắt sách ảnh “80 năm, một Việt Nam vững tin”

(NLĐO) - "80 năm, một Việt Nam vững tin" là tập sách ảnh thứ 24 trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.

sách ảnh nhiếp ảnh gia triển lãm ảnh ghệ thuật thị giác Trần Thế Phong Nguyễn Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo