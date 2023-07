Ngày 2-7, Thường trực HĐND TP HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 7-2023 với chủ đề "Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM". Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã tham dự chương trình.



Chuyển hóa tụ điểm phức tạp

Tại chương trình, cử tri Trần Xuân Hạnh (TP Thủ Đức) đề nghị Công an TP HCM có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực đông dân cư, khu công nhân, nhất là vào ban đêm. Cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 1) phản ánh còn tình trạng cướp giật, móc túi du khách làm ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố an toàn, đáng sống. "Công an có giải pháp gì để đấu tranh, phòng chống cướp giật, trộm cắp, giữ gìn an toàn khu vực trung tâm thành phố?" - cử tri Lợi hỏi.

Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Văn Dũng nhìn nhận tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Điển hình là các nhóm tội phạm về xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố, tội phạm công nghệ cao, cho vay lãi nặng, ma túy.

Trả lời cử tri, trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) - Công an TP HCM, cho biết lực lượng công an luôn nêu cao tinh thần phòng ngừa, chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự. Trong đó, chủ động nhận diện, rà soát các băng nhóm trộm cắp, cướp giật có tổ chức, tội phạm mang tính chuyên nghiệp, các đối tượng có biểu hiện lêu lổng...

Về công tác phòng chống ma túy, trung tá Bùi Minh Chiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP HCM, cho hay thời gian tới, công an sẽ tiếp tục thông tin tới người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng như tác hại của ma túy; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chuyển hóa những tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” ngày 2-7, nhiều câu hỏi của cử tri được giải đáp thỏa đáng

Tấn công mạnh lò độ xe, tội phạm cướp giật

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, thông tin: 6 tháng đầu năm 2023, thành phố gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Điều này tác động tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, Công an TP HCM với sự lãnh đạo sát sao của Bộ Công an, sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, UBND thành phố đã phát huy tính chủ động, đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Thời gian tới, Công an TP HCM tập trung 4 nhóm giải pháp để kéo giảm tối đa tội phạm trên địa bàn. Cụ thể, đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy, cướp giật và các hành vi vi phạm khác xảy ra trên đường phố. Cùng với đó, tiếp tục huy động lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe, gây rối trật tự công cộng. "Lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và Công an TP HCM nói chung sẽ tấn công mạnh vào các lò độ xe" - Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh. Theo ông, các đối tượng sử dụng xe từ các lò độ để đua hoặc thực hiện các hành vi cướp giật trên đường. Công an thành phố sẽ tập trung lực lượng xử lý tận gốc tình trạng này.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành. Ngoài ra, nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm. "Công an thành phố thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa tội phạm với quyết tâm kéo giảm tội phạm, bảo đảm sự bình yên cho cuộc sống của người dân" - Giám đốc Công an TP HCM nêu rõ.

Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Công an thành phố tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm. Đồng thời, phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Bên cạnh đó, Công an TP HCM tiếp tục chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ TP HCM và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

Nâng cao công tác nắm tình hình thực tế trên địa bàn lẫn không gian mạng vốn phức tạp và khó lường là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của Công an TP HCM thời gian tới.