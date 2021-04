Ngày 22-4, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã đến thăm gia đình nạn nhân là trẻ 2 tuổi bị đổ chất bẩn nghi phân lên người để đòi nợ ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên).



Mẹ con bà G. bị đổ chất bẩn lên người (Ảnh cắt từ clip)

Bà Hiền cho biết qua nắm bắt sự việc có thể nhận định, đây là vụ việc xâm hại trẻ em hết sức nghiêm trọng; hành vi tàn nhẫn và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành Tây đã đánh giá sai mức độ vụ việc dẫn đến chậm trễ trong xử lý. Hiện cháu T.H.L (sinh năm 2019) vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi, ngại tiếp xúc.

Trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp với địa phương để lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ trẻ bị bạo hành. Ưu tiên trước mắt là cử nhân viên đến gia đình tư vấn tâm lý cho mẹ con nạn nhân. Đồng thời hướng dẫn gia đình các thủ tục liên quan về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ.

Ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, cho biết hiện Công an xã đã hoàn tất hồ sơ vụ việc và chuyển lên Công an huyện Tây Hòa để điều tra, xem xét khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu phạm tội.

Bà N.T.C. xách xô chất bẩn nghi phân chửi bới rồi tạt lên người mẹ con bà G (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 21-4 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về sự việc bà N.T.C. (sinh năm 1965, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây), qua nhà hàng xóm là bà C.T.G. (sinh năm 1981) để đòi tiền nợ.

Do bà G. chưa có tiền trả nên hai bên đôi co, lời qua tiếng lại. Bà C. đổ một xô chứa đầy chất bẩn nghi phân lên đầu bé trai T.H. L, là con trai của bà G. Vụ việc xảy ra vào tối 9-4, gây nên sự phẫn nộ về việc làm nhục trẻ em.