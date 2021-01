Phản ánh đến Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Lương (43 tuổi, ngụ quận 11) nói nghe thông tin TP HCM cấp đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong năm 2021, nên đầu tháng 1, bà đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 11 hỏi về thủ tục thực hiện. Tuy nhiên, cán bộ ở đội cho hay quận vẫn chưa triển khai cấp loại CCCD gắn chip, còn thời gian cụ thể, chi tiết cho từng đối tượng sẽ được thông báo sau. "Vậy đến bao giờ chúng tôi được đổi CCCD gắn chip" - bà Lương hỏi.



Mong sớm có vì nhiều tiện ích

Ông Trần Công Minh (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cũng cho hay qua tìm hiểu, ông thấy thẻ CCCD gắn chip có thể lưu trữ được nhiều thông tin cá nhân, cả thông tin BHYT, BHXH, bằng lái xe và nhiều loại giấy tờ khác. Không chỉ tiện cho nhà nước quản lý mà còn thuận tiện để người dân thực hiện nhiều loại giao dịch khác, không tốn chi phí công chứng giấy tờ. Hay hơn nữa là trộm có lấy cũng không dùng được vì ngoài số định danh cá nhân còn có thông tin cá nhân, sinh trắc học, nhận dạng... "Quá hào hứng được có tấm thẻ này, cách vài ngày, tôi lại đến Công an quận Gò Vấp để hỏi thăm về việc cấp CCCD gắn chip nhưng đều được nói chờ thông báo" - ông Minh kể và thắc mắc bao giờ người dân được cấp.

Trước đó, theo lộ trình của Công an TP HCM, việc cấp CCCD gắn chip sẽ tiến hành trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trước 1-7-2021, TP sẽ ưu tiên cấp đổi cho người đủ 14 tuổi chưa làm CCCD, người hiện đang sử dụng CMND 9 số. Giai đoạn 2, sau 1-7-2021, sẽ bắt đầu cấp CCCD gắn chip cho những người đang sử dụng CCCD mã vạch và CMND 12 số. Nhưng thực tế ghi nhận của chúng tôi, đến nay, công an các quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Thủ Đức… vẫn chưa triển khai cấp CCCD gắn chip. Người dân quan tâm vẫn đang trông chờ thông báo về thời điểm tiến hành cấp đổi CCCD gắn chip cụ thể.

So với chứng minh nhân dân thì căn cước công dân gắn chip sẽ có nhiều tiện ích vượt trội nên nhiều người dân mong ngóng sớm được đổi Ảnh: Ý LINH

Lý giải về sự chậm trễ so với kế hoạch, đại tá Lê Công Vân, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP HCM, cho biết việc triển khai cấp CCCD gắn chip được Công an TP triển khai từ ngày 1-1. Ngày 11-1, Công an TP HCM đã tiến hành cấp CCCD gắn chip cho lực lượng công an, quy trình được thực hiện tại trụ sở Công an TP. Dự kiến, đến hết ngày 12-3-2021, sẽ có 1.682 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP được cấp phát CCCD gắn chip.

Gấp rút triển khai

Để bảo đảm cấp đổi CCCD gắn chip đúng hạn cho người dân, tháng 12-2020, Công an TP HCM đã tổ chức tập huấn cho khoảng 1.600 cán bộ công an các quận, huyện phụ trách công tác cấp thẻ CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, do sự cố chậm bàn giao máy móc, thiết bị làm CCCD gắn chip từ nhà thầu, nên đến nay, công an các quận, huyện vẫn chưa thể cấp CCCD gắn chip cho đông đảo người dân. Lãnh đạo PC06 cho biết Công an TP đã đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu gấp rút bàn giao phương tiện kỹ thuật. Dự kiến, trong tuần này, máy móc sẽ được chuyển đến công an các quận, huyện để làm CCCD gắn chip cho người dân, gấp rút thực hiện nhằm hoàn thành cấp đổi thẻ CCCD có gắn chip cho hơn 7 triệu người dân trong vòng 6 tháng tới, đúng như kế hoạch trước đó đã đề ra.

Đại tá Lê Công Vân khẳng định CCCD gắn chip chỉ có nhiệm vụ tích hợp thông tin cần thiết để phục vụ người dân trong quá trình giao dịch, hoàn toàn không có chức năng định vị hoặc theo dõi. Việc sử dụng thông tin trên CCCD gắn chip phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về tính bảo mật thông tin và bảo đảm an toàn, không thể làm giả được.

Ngoài ra, đại tá Lê Công Vân cho biết thêm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD gắn chip rất đơn giản, thuận tiện. Người dân khi đến Phòng PC06 hoặc công an các quận, huyện chỉ cần khai đầy đủ họ tên, năm sinh và địa chỉ sẽ được cán bộ kiểm tra thông tin trên máy tính rồi chụp ảnh, lăn tay và cung cấp giấy hẹn để nhận CCCD. Thời gian cấp thẻ CCCD gắn chip từ 5-7 ngày, người dân sẽ được hướng dẫn cụ thể nơi đến giao dịch để nhận hoặc gửi qua đường bưu điện. Lệ phí có thể sẽ thấp hơn trước đây do có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Đặc biệt, người dân không đăng ký thường trú, tạm trú tại TP HCM vẫn có thể đến các đơn vị công an tại TP HCM cấp CCCD có gắn chip.