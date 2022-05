Liên quan đến vụ xe tải chở dầu bốc cháy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương chiều 4-5, video hiện trường do người dân ghi lại cho thấy hai chiếc xe cứu hoả phải hú còi liên tục vì không tiếp cận được đám cháy. Nguyên nhân do làn khẩn cấp hay còn gọi là làn cứu hộ (làn đường nằm sát lề đường bên tay phải trên đường cao tốc, dành cho xe gặp sự cố hoặc xe cứu hoả, cứu thương, công an) bị nêm chật kín phương tiện.

Một bạn đọc bày tỏ bức xúc: "Ai không biết thì bảo xe chữa cháy lề mề, chậm chạp. Chứng kiến mới thấy, khi xe cứu hoả di chuyển đến hiện trường thì loay hoay mãi không tiếp cận được vì ôtô nối đuôi nhau chật kín ở làn khẩn cấp. Làn khẩn cấp là để dùng cho những trường hợp như thế này chứ không phải chỗ để chen nhau chạy".

CLIP: Hai chiếc xe cứu hoả hú còi liên tục vì hàng dài ô tô, xe tải nêm chật làn cứu hộ.

Nhiều người cho biết tình trạng ôtô không sự cố gì nhưng vẫn chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP HCM - Trung Lương và một số tuyến cao tốc khác không phải là chuyện hiếm gặp.



Thường xuyên đi lại trên cao tốc TP HCM – Trung Lương, anh Phạm Xuân Thuỷ (tài xế xe đường dài; ngụ quận 12, TP HCM) bức bối: "Không hiểu nhiều người lái xe vì không nắm luật về làn khẩn cấp hay biết mà vẫn cố tình phạm luật?. Mà tình trạng này cứ xảy ra như cơm bữa dù cao tốc đã được lắp đặt hệ thống giám sát bằng camera thông minh, xử lý vi phạm từ nhiều năm trước.

Xem clip vụ cháy xe chở dầu càng bức xúc hơn. May mắn, chưa có thiệt hại về người chứ trong trường hợp xe cứu hoả mắc kẹt ở làn cứu hộ như vậy thực sự quá nguy hiểm" – anh Thuỷ nói.



Phía sau xe tải gặp nạn, làn khẩn cấp bị nêm chật cứng trên cao tốc TP HCM - Trung Lương. Ảnh: Hà Long.

Liên quan đến tình trạng ôtô, xe tải "cướp" làn cứu hộ, KTS Ngô Viết Nam Sơn cũng bày tỏ bức xúc. Ông kể chiều 29-4, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, ông chứng kiến hàng trăm xe đang chen nhau trong làn cứu hộ khiến 2-3 xe cấp cứu không di chuyển được.



"Ở nước ngoài, trong những trường hợp kẹt xe như vậy họ thường bình tĩnh để chờ đến lượt mình đi. Trường hợp cố tình đi sai ở các nước phát triển như Mỹ sẽ bị phạt rất nặng. Mới đây, một người bạn của tôi ở Mỹ vì tranh thủ đi làm nên chạy lấn vào làn cứu hộ. Ngoài mức phạt rất "rát", người này còn buộc phải đi học luật 1 tuần, quét xa lộ 2 tuần và bị "treo" bằng lái 6 tháng. Tôi nghĩ ở Việt Nam nên có những chế tài phạt nặng như vậy để người dân có ý thức giao thông" – KTS Ngô Viết Nam Sơn nói.



Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ quan điểm, kiến nghị lực lượng chức năng cần tập trung, xử phạt thật nghiêm những trường hợp xe chạy vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc để sớm chấm dứt tình trạng này, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

"Không thể trông chờ vào ý thức của người lái xe nếu không xử phạt, răn đe. Bây giờ camera phạt nguội ở khắp nơi, cứ trích xuất từ đó mà xử lý thật nặng, thật nghiêm thì mọi thứ sẽ vào nề nếp" – ông Nguyễn Bảy (ngụ TP Thủ Đức) nói.