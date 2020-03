Hiện nay, tình trạng người dân đăng ký học lái ôtô tăng một cách đột biến do yếu tố về tin đồn học phí sẽ tăng cao, việc học và sát hạch sẽ nghiêm túc hơn do Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thay thế Thông tư 17/2017/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 1-12-2019) chuẩn bị triển khai áp dụng rộng rãi trong thời gian tới.

Theo đó, trình tự thi sát hạch giấy phép lái xe gồm 4 nội dung: lý thuyết, mô phỏng, trên sa hình, trên đường, số lượng câu hỏi lý thuyết tăng từ 450 câu lên 600 câu, trong đó có 100 câu điểm liệt. Mỗi bài thi mới sẽ có 35 câu hỏi, thay vì 30 câu như trước và trong đó sẽ xuất hiện 1-3 câu bắt buộc trả lời đúng… Ngoài ra còn có những sửa đổi thắt chặt chương trình đào tạo và sát hạch lái xe như phải điểm danh bằng vân tay hoặc quẹt thẻ, camera giám sát để nhận dạng học viên suốt quá trình học và thi. Mục đích cuối cùng là buộc học viên phải tham gia đủ giờ học thì mới được thi, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo người cầm lái.



Việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe là điều hết sức cần thiết nhằm góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông của người dân. Bởi thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người lái xe thiếu kỹ năng xử lý, văn hóa tham gia giao thông kém… Điều này là do còn nhiều lỗ hổng trong chương trình đào tạo, sát hạch lái xe đang áp dụng hiện nay ở các trung tâm như không học lý thuyết đầy đủ, thời gian học lái trong thực tế ít, việc tập xử lý tình huống nguy hiểm không có…

Việc học phí sẽ tăng như thế nào, quy trình đào tạo sát hạch khó ra sao khi triển khai áp dụng Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sẽ được các cơ quan chức năng tính toán. Điều cần nói ở đây là việc người dân đổ xô đi học quá đông và các trung tâm đang "vét những chuyến tàu cuối" của chương trình đào tạo cũ thì liệu chất lượng đào tạo có bị bỏ ngỏ? Bởi số lượng học viên quá đông dẫn đến quá tải cho người dạy thì hiệu quả sẽ khó đạt được như mong muốn. Ngoài ra, với tâm lý tạo điều kiện cho học viên đào tạo theo chương trình cũ trước khi áp dụng chương trình đào tạo mới liệu có tạo sự dễ dãi trong việc sát hạch để "vớt" hết các học viên?… Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao, nếu không sẽ dẫn đến chất lượng đào tạo lái xe thiếu bảo đảm và cho ra những "tài xế dỏm", gây nhiều hệ lụy cho xã hội.