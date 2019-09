1- Vụ người lớn "bị" cho là bỏ quên em học sinh lớp 1 trường Gateway trên xe (khiến bé bị tử vong) còn chưa nguôi, sau cú bỏ quên "lịch sử" này tưởng rằng chắc khó có vụ thứ 2. Thế nhưng vừa mới đây trường hợp thứ 2 đã xảy ra: một cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh đã bị bỏ quên "thật" trên ôtô đưa đón (của một cơ sở trông trẻ tư nhân) suốt từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều, nhưng may mắn không thiệt mạng. Đáng trách là tài xế "đã bỏ quên" này chính là chồng của bà chủ cơ sở trông trẻ.

Dư luận phải nói là thảng thốt, không tin vào tai mình khi nghe tin lại có 1 bé đã bị bỏ quên trên xe. Đã làm tài xế thì bắt buộc phải có thói quen kiểm tra "tổng quát" xe sau khi "thả" hành khách. Lẽ nào lại quên 1 chuyện căn bản này? Chưa hết, khi đã chọn lĩnh vực giáo dục thì càng phải cẩn thận trong việc quản lý học sinh- nhất là đối với các học sinh "nhí". Sự việc bỏ quên trẻ "lần 2" là một hành động tắc trách, vô tâm kinh khủng của người lớn. Xin không lạm bàn đến hướng xử lý của cơ quan chức năng (vì đã và đang thụ lý). Chỉ mong trong chuyện đưa rước học sinh, những người lớn sẽ luôn nghĩ rằng mình đang "đưa rước con, cháu mình đi học"; mong đây là sự cố cuối cùng của câu chuyện trẻ bị "bỏ quên" trên xe.

Cơ sở giữ trẻ tư nhân ở Bắc Ninh, nơi đã bỏ quên cháu bé 3 tuổi trên xe

2- Không bị bỏ quên trên xe, nhưng vừa mới hôm qua, một bé trai 4 tuổi ở Bình Định thì bị lọt cống, và bị nước cuốn trôi hơn 100 mét, cũng may mắn như bé bị bỏ rơi trên xe, bé lọt cống cũng thoát chết.

Nguyên nhân khiến bé bị lọt cống là do sự tắc trách, cẩu thả của người lớn tại một công trình đang thi công dở dang ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Các miệng cống tại công trình chỉ được đậy bằng một nắp nhựa mỏng. Cú thoát chết của bé trai 4 tuổi cũng thật là kịch tính, khi lọt xuống miệng cống bé đã bị nước cuốn trôi đi mất. May mắn được một công nhân tại công trường chạy đến miệng cống cách đó khoảng hơn 100 mét để canh chừng "vớt" đứa bé (chỉ chậm vài giây nữa thì cháu bé sẽ chết ngạt).

Tất nhiên dư luận vô cùng phẫn nộ khi tiếp nhận thông tin này "Thi công cẩu thả quá, đậy bằng nắp nhựa mỏng có khác gì cái bẫy", "Gia đình của bé hãy đâm đơn kiện chủ đầu tư"… Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, mong rằng cơ quan chức năng xử phạt vụ này thật "mạnh tay" để xóa sổ tình trạng những người lớn chủ quan, xem thường những quy định an toàn tại các công trường công cộng.

Miệng cống nơi bé trai bị lọt.

3- Không may mắn như 2 trường hợp vừa nêu trên, thương tâm và xót xa đến tột cùng vào khoảng 19 giờ tối ngày 15-9, một chiếc xe tải đã làm đứt dây cáp ở đoạn cây xăng 41 (thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, , tỉnh Đắk Nông) cùng lúc này một cô gái đi xe gắn máy chở 2 em chạy đến, không may bé gái bị sợi dây điện cuốn vào cổ, điện truyền sang cả 3 chị em. Hai chị gái bị điện giật tử vong, em trai may mắn thoát chết.

Dư luận đã gay gắt về sự việc: Lỗi hoàn toàn thuộc về người lớn đã thi công cẩu thả đường dây điện này. Nếu sợi dây đảm bảo độ cao thì xe tải không thể vướng vào, và 2 em học sinh không bị chết oan uổng.

Dư luận cũng cảnh báo, ngay tại TP HCM ở đường Lê Văn Sỹ, Trần Quang Diệu hay nhiều con đường khác nữa sẽ không khó bắt gặp hình ảnh những sợi cáp lòng thòng trên đầu người đi đường. Tai nạn là không thể biết trước chỉ mong các cơ quan chức năng trong lĩnh vực điện, điện thoại sớm phối hợp khắc phục những mạng nhện dây điện không an toàn, để không xảy ra những cái chết oan cho người dân, con trẻ.