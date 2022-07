Cách thức nước ngoài ứng xử với rác

Tại các thành phố lớn của Mỹ, rác thải thường được phân loại ngay từ các hộ gia đình theo 2 loại chính là rác thải hữu cơ và rác tái chế. Có nơi, rác được chia cụ thể thành 3 dạng gồm tái chế hỗn hợp (giấy, chai nhựa, thủy tinh, lon hộp…); chất thải hữu cơ (thực phẩm, sản phẩm tái chế...) và rác thải thông thường.

Theo bà Nguyễn Thị Ngân Hà, người sống tại Washington DC, các chung cư có sẵn hệ thống ống đổ rác và khu vực dành riêng cho rác tái chế. Các hộ gia đình và nhà hàng đặt thùng rác ở vị trí cố định. Một số rác thải loại lớn và nội thất có thể được tập trung ở khu vực riêng biệt.

Rác thải chờ xử lý tại thủ đô Bangkok - Thái Lan. Ảnh: THE BANGKOK POST

Về quy trình xử lý rác thải, nhìn chung có sự khác biệt ít nhiều tùy vào loại rác và khu vực nhưng thông thường bao gồm 3 bước cơ bản là thu gom rác thải, xử lý, tái chế. Rác thải của các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp được dịch vụ công cộng của địa phương hoặc công ty phụ trách thu gom định kỳ rồi tập kết tại khu xử lý rác thải. Trong quy trình xử lý, vật liệu tái chế sẽ được lọc ra, rửa sạch và chuyển đến nhà máy tái chế. Sau đó, những sản phẩm tái chế được ra đời tại các nhà máy đặc biệt này.

Xử lý và tái chế rác thải hợp lý cũng góp phần hỗ trợ kinh tế nội địa bằng cách tăng cường nguồn nguyên liệu tái chế cũng như tiết kiệm năng lượng. Đối với cộng đồng, việc tái chế rác thải còn giúp tạo thêm việc làm. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống xử lý và tái chế rác thải đồng bộ, phân loại từ nguồn kèm những hình thức nhắc nhở (thậm chí phạt) sẽ góp phần hình thành nếp sinh hoạt và thói quen cho người dân.

Từ tháng 11-2021, cư dân Phnom Penh (Campuchia) phải phân loại rác thải theo các hướng dẫn mới. Rác thải được chia thành rác thải hữu cơ hoặc nhà bếp được đóng gói trong túi đen; rác thải nguy hại được đóng gói trong túi trắng; các loại rác thải khác như mảnh thủy tinh, vật sắc nhọn... được để riêng và thu gom vào chủ nhật hằng tuần. Hội đồng TP Phnom Penh cảnh báo sẽ không thu gom rác thải chưa được đóng gói đúng cách và phạt tiền, thậm chí kiện những người không giữ rác thải nguy hại theo cách an toàn. Cư dân tại những quận trung tâm của Phnom Penh cũng được yêu cầu đổ rác thải theo giờ quy định. Bà Ham Rath, làm việc cho Tổ chức Tái chế và Giáo dục Môi trường (COMPOSTED), nói công đoạn tái chế rác ở đây vẫn yếu kém và phần lớn do khu vực phi chính thức thúc đẩy. Đó là lý do tại sao việc phân loại rác thải cần được chú trọng để khuyến khích tái chế vì nó là chìa khóa để giảm chi phí.

Còn tại Thái Lan, Bộ Môi trường Thái Lan và Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) hồi tháng 2-2022 cho biết việc Bangkok thải ra hơn 8.000 tấn rác thải đô thị mỗi ngày đã thách thức cơ sở hạ tầng quản lý rác thải. Bà Sujitra Vassanadumrongdee, Viện Nghiên cứu Môi trường thuộc Trường ĐH Chulalongkorn, cho rằng BMA cần đầu tư thêm thiết bị và hệ thống quản lý để giúp người dân phân loại rác thải trước khi nhà chức trách địa phương thu gom.

Với Singapore, chương trình Tái chế quốc gia được triển khai vào tháng 4-2001 quy định các loại rác thải như giấy, nhựa, thủy tinh và kim loại tái chế được đóng gói vào cùng một thùng tái chế màu xanh lam để thu gom và chuyển đến cơ sở thu hồi vật liệu để phân loại. Sau đó, chúng được chuyển đến các cơ sở tái chế... Xuân Huy - Phạm Nghĩa