Giữa trưa nắng, chúng tôi tìm đường lên núi Bà Vải tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để xem rõ thực hư về những hàng rào mà người dân nơi đây đang rất bức xúc. Dẫn chúng tôi len lỏi qua một đoạn dốc đầy cát, đi sâu vào con đường cỏ mọc um tùm, ông L.V.C., một người dân ở xã An Phú, chỉ về những ngôi mộ nằm bên trong hàng rào có cửa cao gần 3m chắn ngang.

Con đường dài quanh co có cả lan can chạy khắp đất lâm nghiệp của ông Q.

"Đất mộ ở trong kia là của gia đình tôi, còn đất xung quanh mộ là của ông Q. (chủ doanh nghiệp tại huyện Châu Phú), ông ấy mới làm rào gần đây. Trong khu mộ đó có mộ của người thân gia đình tôi. Ở đây có đến 20 mộ lớn và 25 mộ nhỏ, còn có cả ngôi mộ con liệt sĩ nữa, nhưng tất cả đều bị ngăn cách rồi" – ông C. cho biết.

Quan sát bên trong hàng rào, chúng tôi thấy một đường đi quanh co bằng bê tông, cạnh đường đi là lan can dọc theo khắp diện tích đất, còn đất rừng thì lộ rõ những mảng đất khô cằn, những cây xoài được trồng như tạo thêm điểm nhấn.

Hàng rào và lối đi trong khu đất của ông Q.

Đi quanh diện tích đất có hàng rào, chúng tôi gặp ông D., người có đất giáp ranh khu này. Ông D. cho biết gia đình ông có mộ người thân trong khu đất bị rào. Ban đầu chủ đất hứa cho ông và những người ở đây được đến thăm mộ người thân thoải mái, nhưng không biết sao gần đây chủ đất lại rào chắn hết mà không hề nói lý do. "Tôi ở đây mấy chục năm, giờ như bị lừa, mộ cha mẹ tôi ở trong đấy, muốn thăm viếng phải "xin phép" họ mới được vào"- ông D. chua chát.

Trong khi đó, bà Đ.T.T.H. đã làm đơn khiếu nại gửi đến UBND xã An Phú về việc ông Q. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ông này xây dựng hàng rào ngăn cản lối vào những ngôi mộ của gia đình bà, cùng nhiều gia đình khác.

Con đường bê tông trong khu đất được rào chắn khép kín

Nhận được đơn của bà H., UBND xã An Phú phản hồi rằng diện tích đất mà ông Q. xây dựng hàng rào đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cả giấy phép xây dựng do bà T.T.L. đứng tên.

Theo ông Thái Văn Nhân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang, hiện trạng đất trước đây tại khu đất của ông Q. có trồng cây ăn trái và cây rừng, riêng hàng rào cũng xây dựng không kiên cố, chủ yếu để bảo vệ tài sản trong khu đất.

"Tôi có làm việc và yêu cầu chủ đất phải trồng thêm cây, vì đây là đất lâm nghiệp và phía ông Q. hứa sẽ trồng thêm cây giáng hương. Tôi cũng yêu cầu phía chủ đất phải mở cửa rào thông thoáng để người dân xung quanh vào viếng mồ mả, hơn nữa vào mùa khô nếu có cháy rừng thì lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời đến chữa cháy" – ông Nhân cho biết.

Ông L.V.C. viếng người thân qua hàng rào

Trước đó, trong biên bản làm việc giữa Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tịnh Biên, UBND xã An Phú và Ban quản lý rừng liên huyện Tịnh Biên và Châu Đốc với ông N.T.S. (người quản lý khu đất của ông Q.) vào ngày 21-12-2021 có ghi nhận ý kiến các bên, tuy nhiên không có yêu cầu tháo dỡ hay thay đổi gì về hiện trạng khu đất của ông Q. sở hữu tại núi Bà Vải.

Qua kết luận của ngành chức năng địa phương, ông D. thấy không thỏa đáng, vì cho rằng tại sao chính quyền địa phương lại cấp giấy phép xây dựng để cho ông Q. bao quanh cả phần đất mộ gia đình ông và của nhiều người khác.

"Họ xây dựng hàng rào bao quanh, còn làm cả đường đi trong khu đất như một khu nghỉ dưỡng chứ không phải khu đất rừng bình thường. Tại sao họ được phép làm như vậy? Nếu một trường hợp làm được thì người khác có tiền đều có thể lên núi xây dựng những khu nghỉ dưỡng riêng, như vậy có sai phạm gì không?" – ông D. đặt vấn đề.