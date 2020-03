Ngày 3-3, anh Vũ Tùng Bách (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) cùng mẹ ruột là bà Phạm Thị Hồng (62 tuổi) tiếp tục bay ra Phú Quốc (Kiên Giang) để nhận bàn giao tài sản bị người khác chiếm giữ trái phép tại ấp Cửa Lấp là căn nhà nhiều tầng và thửa đất 186, tờ bản đồ số 10 rộng 1.000 m2. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giao căn nhà nhưng chưa giao đất nên anh Bách với bà Hồng không đồng ý.

Lực lượng của đoàn đi giao tài sản cho anh Bách trước lúc cắt ổ khóa vào bên trong.

Trước đó, vào ngày 21-2, mẹ con anh Bách cũng ra Phú Quốc để nhận bàn giao tài sản theo giấy mời của UBND xã Dương Tơ. Tuy nhiên, vụ việc không thực hiện được do hội đồng bàn giao nhà không đến đủ thành phần. Chủ tịch UBND xã Dương Tơ Huỳnh Văn Nhân và công chức địa chính Lê Nguyễn Huê Anh đã xin lỗi mẹ con anh Bách vì không bàn giao tài sản được.

Lần này, ngoài Phó Chủ tịch UBND xã Dương Tơ Huỳnh Viễn Phước còn có ông Huê Anh đến hiện trường cùng nhiều cán bộ. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang đo đạc diện tích thửa đất và căn nhà thì Nguyễn Mạnh Tuấn (25 tuổi; thường trú khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) cùng cha ruột là ông Nguyễn Văn Hồng (41 tuổi) đến ngăn cản, không cho đoàn công tác bàn giao tài sản cho anh Bách.

Lực lượng chức năng làm việc với gia đình anh Bách khi vào phía trong trường rào.

Ông Huê Anh sau đó đọc cho mọi người cùng nghe nội dung công văn số 10 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc gửi UBND xã Dương Tơ về việc đề nghị xử lý hành chính và giao thửa đất trên thực tế cho anh Bách quản lý. Theo công văn này thì Công an Phú Quốc có nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Bách về việc bị nhiều người Xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài sản vào ngày 26-6-2019 tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ.

Những người thân của anh Bách dọn đồ đạc mà phía chiếm giữ tài sản cất lán trại nhiều tháng nay. Một lúc sau đó thì cha con Nguyễn Mạnh Tuấn và Nguyễn Văn Hồng đến ngăn cản.

Quá trình điều tra xác minh cho thấy anh Bách có thửa đất số 186 ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, được UBND huyện Phú Quốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 17-6-2013. Năm 2015, anh Bách xây công trình nhà nghỉ Rose Mary trên thửa đất 186 khi đã chuyển đổi được 200 m2 đất ở (ONT).

Ngày 30-7-2018, bà Nguyễn Phương Tr. (27 tuổi; ngụ TP Hà Nội) nhận chuyển nhượng 1.000 m2 đất của người khác cũng ở ấp Cửa Lấp (thửa 249) và có vị trí thực tế cách xa thửa đất của anh Bách đang sử dụng. Tháng 1-2019, bà Tr. phát hiện tọa độ vị trí thửa đất 249 chồng lấn lên thửa 186 của anh Bách nên tranh chấp xảy ra. Lúc đó, công trình nhà nghỉ anh Bách đã xây đã sắp hoàn thiện.

Theo Công an huyện Phú Quốc, ngày 26-6-2019, khi công trình nhà nghỉ anh Bách đang khóa cổng trước, sau và không có người ở bên trong thì Nguyễn Mạnh Tuấn (đại diện theo ủy quyền của Nguyễn Phương Tr.) cùng cha ruột Nguyễn Văn Hồng cho người xịt sơn lên cột và tường rào. Ngày 5-8-2029, Tuấn và Hồng giao cho Trần Văn Trường (32 tuổi), Đoàn Văn Long (20 tuổi, cùng ngụ thị trấn Dương Đông) và 3 người chưa rõ lai lịch là Hoàng Văn Tùng, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường làm lán trại để ở cạnh nhà anh Bách (bên trong khuôn viên tường rào). Nhóm người này dùng dây xích khóa cổng rào, không cho anh Bách vào bên trong từ đó đến nay.

"Xét thấy hành vi của những người liên quan không cấu thành tội phạm nên ngày 21-1-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Kết quả điều tra xác định thửa đất của ông Bách sử dụng và xây dựng công trình là đúng vị trí mà ông Bách nhận chuyển nhượng trên thực tế. Thửa đất mà bà Tr. nhận chuyển nhượng trên thực tế không phải thửa đất mà ông Bách đang quản lý sử dụng... Từ nội dung trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đề nghị UBND xã Dương Tơ tiến hành bàn giao thửa đất mà ông Bách đã nhận chuyển nhượng trên thực tế cho ông Bác quản lý cho đến khi vụ việc tranh chấp được giải quyết xong", công văn số 10 của Công an huyện Phú Quốc nêu rõ.

Dù sự việc đã quá rõ ràng nhưng sau khi UBND xã Dương Tơ thành lập đoàn để bàn giao tài sản cho anh Bách thì gặp sự phản ứng của Nguyễn Mạnh Tuấn và Nguyễn Văn Hồng khiến vụ việc dừng lại, gây tổn thất lớn cho anh Bách. Cuối cùng, đoàn công tác lập biên bản với nội dung: "Đề nghị ông Vũ Tùng Bách và bà Nguyễn Phương Tr. giữ nguyên hiện trạng nhà và đất đối với thửa đất đang tranh chấp trên, chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật".

Công an huyện Phú Quốc xác định cha con ông Hồng giao cho Tùng xịt sơn lên cột tường rào công trình nhà nghỉ của anh Bách là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Còn cha con ông Hồng giao cho Đoàn Văn Long và Trần Văn Trường chiếm giữ thửa đất trên là hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.

Liên quan vụ việc, ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ đã ký quyết định xử phạt hành chính ông Hồng 3,5 triệu đồng.