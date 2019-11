Nghe tin Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo phải làm rõ phản ánh về việc CSGT can thiệp xử lý xe quá trọng tải tại Đồng Nai, bạn đọc Robin ngạc nhiên: "Vụ này để Công an Đồng Nai xử lý liệu có khách quan, liệu có "huề cả làng"? Chuyện bảo kê xe khách chạy nhanh, xe tải chở quá tải có hay không thì dân đều biết rất rõ, đâu cần làm rõ gì nữa?"

Bạn đọc Hai Cù Nèo cũng nghi ngờ "Sai phạm của CSGT Đồng Nai lại giao cho Đồng Nai xác minh thì "thua" rồi. Tại sao không giao cho VKS Tối cao vào cuộc?"

Hình ảnh cắt từ clip tố cáo lãnh đạo CSGT tỉnh Đồng Nai "bảo kê" xe tải

Nhiều bạn đọc bức xúc đã thẳng thắn "tố" những chuyện khuất tất tại Đồng Nai: "Rất nhiều xe tải quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ cao, ngày đêm "phóng" qua trạm nhưng CSGT không thấy là vì sao?"; "Nạn mãi lộ vẫn đang hoành hành trên các tuyến đường, nhưng có xử lý được đâu?"; "Chuyện này ai làm vận tải hoặc thuê xe chở hàng đều am hiểu!"; "Rất nhiều tai nạn giao thông trong thời gian qua vì tài xế chạy ẩu do được bảo kê".

Trong một quan điểm khác, bạn đọc Phạm Hoàng Yên nêu ý kiến: "Tôi đề xuất biểu dương, khen thưởng cán bộ đã tố giác tiêu cực và phải có biện pháp bảo vệ những cán bộ dám lên tiếng này. Đặc biệt, phải công khai xử lý những cán bộ tha hóa. Công an Đồng Nai mang tiếng xấu nhiều rồi, phải chấn chỉnh ngay".

"Đề nghị Bộ Công an sớm vào cuộc và trả lời dứt khoát có hay không tiêu cực và hướng xử lý, công bố để nhân dân biết rõ"; "Đây là sự việc nghiêm trọng, đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm túc và nhanh chóng, không bao che"; "Muốn làm rõ vụ này thì Bộ Công an phải vào cuộc thanh tra, điều tra, còn để công an tỉnh tự làm thì "khó" lắm"- nhiều bạn đọc gửi gắm niềm tin vào Bộ Công an.