22 năm, 178 tác phẩm đoạt giải báo chí

22 năm qua, tính từ năm 1997, Báo Người Lao Động đã đoạt được 178 giải báo chí các cấp. Trong đó, 7 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia, 100 tác phẩm đoạt Giải Báo chí TP HCM và 71 tác phẩm đoạt các giải báo chí khác.

Ngoài 2 giải chính thống là Giải Báo chí quốc gia (do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức) và Giải Báo chí TP HCM (do Hội Nhà báo TP tổ chức), những năm qua, các cấp hội phối hợp với các cơ quan trung ương, bộ, ngành, địa phương cũng tổ chức nhiều giải báo chí. Các giải thưởng được duy trì thường xuyên như: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng; Ban Tổ chức trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam); Giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí" (Hội Nhà báo Việt Nam). Tại TP HCM, các giải báo chí viết về văn hóa nghệ thuật, du lịch, nhân tố mới... do Hội Nhà báo TP phát động, phối hợp tổ chức cũng luôn thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí.

Báo Người Lao Động luôn tích cực tham gia các giải báo chí này, với 71 tác phẩm được tuyên dương như đã nêu.