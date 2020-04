Thư xin lỗi của nhóm người đóng giả "cái bang" ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (và chụp ảnh đưa lên Facebook) cho rằng hành động này chỉ để "câu like", không hề có mục đích sâu xa nào khác.

Không đồng tình với lý do này, bạn đọc Minh Trí đặt vấn đề: "Nhóm người này toàn đã có tuổi, già dặn cả rồi, có phải "trẻ trâu" đâu mà sao lại suy nghĩ nông cạn và thích "câu like" tới vậy?". Bạn đọc Kim Thanh tỏ ra khó chịu với những lời xin lỗi này và đặt câu hỏi: "Chụp ảnh để "câu like, câu like" sẽ được cái gì? Giải thích này khó có thể chấp nhận được".



Không ít bạn đọc bức xúc cho rằng hiện nay, người dân cả nước gồng mình cùng nhau phòng chống dịch Covid -19, nhiều người góp công, góp sức cùng các cấp chính quyền làm rất nhiều việc thiết thực cho cộng đồng. Lẽ ra, những người này cũng phải chung tay cùng xã hội phòng chống dịch nhưng họ lại đi đùa giỡn theo cách không giống ai. Hành vi phản cảm này lại diễn ra ngay nơi công cộng.

Dư luận rất bức xúc về hành vi của nhóm người đóng giả “cái bang” ở TP Hội An.

Nhiều bạn đọc đã gửi đến Báo Người Lao Động những ý kiến với nhiều góc nhìn khác nhau. Bạn đọc Dân Tui đề nghị: "Cho dù có thư xin lỗi cũng phải xử lý hành chính hành vi này vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam".

Bạn đọc nguyenducchanh1957@gmail.com bộc bạch "Xưa nay người ta thường nói câu "xin lỗi" với lòng chân thành, khi lỡ để xảy ra một điều gì đó không như mong muốn. Nhưng ngày nay, câu nói xin lỗi đã bị lạm dụng, trở thành "phong trào" để được xí xóa lỗi đã gây ra. Do vậy mà không ít trường hợp xin lỗi xong không lâu sau đó lại phạm lỗi tiếp. Mong sao trường hợp xin lỗi ở Hội An không phải như thế".



Bạn đọc Trần Tuấn phân tích và đề nghị: "Trước đó, nhóm người này nêu lý do đóng giả "cái bang" là để chụp ảnh kỷ niệm, nay lại cho rằng chỉ "câu like". Việc này không thể chỉ xin lỗi là xong, mà cần phải phạt nặng, vì đây là những hình ảnh mang tính bôi bác xã hội, là hành vi vi phạm trật tự xã hội mang tính có tổ chức".