Ngày 1-8, ông Phạm Tùng Linh, chủ quán phở Hòa Pasteur cho biết quán phải tạm nghỉ bán để khắc phục hậu quả của 8 lần bị giang hồ khủng bố và lần nào cũng đều trình báo công an. Nguyên nhân của sự việc này là do người con rể thứ 6 của gia đình là ông Trần Anh Tuấn có nợ nần với một số người bên ngoài xã hội và quán phở Hòa bị "tay bay vạ gió".

Rất nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động đã bức xúc với câu chuyện "khủng bố" này. Bạn đọc Anh Tuấn thắc mắc: Giữa trung tâm thành phố mà giang hồ lại lộng hành thế sao?Trách nhiệm của công an phường, quận ở đâu? Bạn đọc Xuan Vo Thanh đặt câu hỏi: Chính quyền địa phương đâu sao để giang hồ quậy phá quán như vậy. Không phải 1 lần mà đến 8 lần, chẳng lẽ chính quyền địa phương bó tay rồi chăng?

Bạn đọc Chu Minh Tuyển thì tâm tư: đến 8 lần giang hồ hoành hành mà công an vẫn không lôi được những thành phần bất hảo này ra xử lý sao?

Bọn giang hồ ném chất bẩn vào quán phở Hòa

Nhiều câu hỏi khác của bạn đọc Báo Người Lao Động như: Hành động giữa ban ngày và không phải một lần, vấn đề quản lý trật tự trên địa bàn của Công an địa phương cần phải xem lại; Công an khu vực, công an quận nữa... sao lại để cho đám côn đồ lộng hành như chỗ không người? Việc khủng bố này, công an và chính quyền địa phương chậm xử lý, để kéo dài là thiếu trách nhiệm; Hình ảnh bọn giang hồ rõ nét như vậy mà gần 1 tháng qua công an vẫn chưa tìm ra bọn chúng, khó hiểu quá?

Bạn đọc Báo Người Lao Động cũng rất bức xúc trước thái độ thiếu nhiệt tình của Công an phường 8, quận 3. Cụ thể, khi phóng viên Báo Người Lao Động đến Công an phường 8, quận 3 tìm hiểu nguyên nhân thì được thượng úy Hoàng Văn Thực - trực ban Công an phường 8, quận 3 cho hay: "Sau khi nhận đơn của chủ quán phở Hòa, chúng tôi đã chuyển lên công an quận và quận đang làm vụ này, chúng tôi không trả lời vấn đề liên quan".

Bạn đọc Bi Min viết: Vậy nhiệm vụ công an phường chỉ là báo cáo hay sao? Bạn đọc có bút danh "Ba Saigon" nêu: Sự việc xảy ra liên tiếp hơn 1 tháng mà vẫn còn đang xác minh. Giữa trung tâm TP chứ đâu phải vùng sâu vùng xa sao mà xử lý quá chậm. Rất mong được nghe ý kiến của Công an TP HCM.

Bạn đọc Ong Tu thì trăn trở: Cách trả lời của công an phường khó nghe quá. Là người quản lý ở địa phương và khi đã chuyển hồ sơ lên là không còn trách nhiệm gì hay sao? Bạn đọc Trần Đăng Hiến hỏi: Việc nhỏ như vậy mà cũng đẩy "trách nhiệm" lên cho quận?

Nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động đã nhắn gửi: Làm ơn hành động ngay và hãy mạnh tay đối với loại tội phạm này. Cần phải nghiêm trị thích đáng những người chủ mưu và những kẻ côn đồ, gây rối trật tự an ninh xã hội làm ảnh hưởng tới người dân làm ăn chân chính. Mong Bộ Công an sớm vào cuộc truy tìm xử lý bọn vay ăn lời "cắt cổ mổ họng".



Bạn đọc Ngọc Vinh hy vọng mọi việc sẽ sớm được xử lý vì chẳng lẽ pháp luật lại bó tay trước nạn côn đồ này?