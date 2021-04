Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP, CSGT TP HCM tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó chú trọng trấn áp, triệt xóa các nhóm đua xe trái phép. Thế nhưng "quái xế" vẫn lộng hành.



"Bão" cả ngày lẫn đêm

14 giờ ngày 18-4, khoảng 15 "quái xế" ngang nhiên chặn đầu xe tải trên đường Trường Chinh (đoạn qua quận 12) để dọn đường "so kè" với nhau. Người đi đường đã ghi lại và phản ánh vụ việc. Ngay lập tức, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) phối hợp cùng Đội CSGT - Trật tự Công an quận 12 bố trí lực lượng vây chặn. Nhóm đối tượng đã chia thành nhiều nhóm, di chuyển vào các tuyến đường nhánh. CSGT khống chế được Trần Văn Quốc (SN 2004) đưa về trụ sở công an. Tại đây, tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ xe bởi các lỗi: Không gắn biển số xe, đi ngược chiều, không có kính chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy phép lái xe...

Các “quái xế” chia sẻ những hình ảnh điều khiển “xế độ” dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm trên đường.(Ảnh từ Facebook)

Cùng ngày, người dân báo tin trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Tân Thuận 2, quận 7) xuất hiện nhóm 10 "quái xế" ngang nhiên chặn xe, đua tốc độ giữa ban ngày. Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý. Thấy lực lượng chức năng, các "quái xế" tăng ga bỏ chạy nhiều hướng. Sau quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng khống chế được một đối tượng nhưng sau đó, đối tượng này đã bỏ chạy, để lại chiếc "xế độ" không bảo đảm nhiều yêu cầu về an toàn kỹ thuật.

Gây rối liên tỉnh

Không chỉ liều lĩnh, manh động, cộng đồng "quái xế" còn công khai kết nối với nhau, hẹn đua xe trên mạng xã hội tạo ra lực lượng "gây rối" liên tỉnh, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Theo lời khai của N.N.S (SN 2005, tham gia đua tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, quận 7, bị lực lượng chức năng chặn xe đưa về trụ sở), S. cùng nhiều thanh thiếu niên ở các địa phương khác lập nhóm chat "Trường đua 3K" trên Facebook. Sau đó hẹn nhau tụ tập, nẹt pô, chuẩn bị "biểu diễn" trên đường thì bị CSGT phát hiện.

Đáng nói là việc bị CSGT tóm khi tập trung đua xe trái phép lại trở thành "điểm thành tích" để các "quái xế" tạo dựng tên tuổi trong cộng đồng của mình. Điển hình là 2 đối tượng Đ.T.D (SN 1999; ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và N.H.T.D (SN 1993; ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) liên quan đến vụ "hàng trăm quái xế chặn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe" gây bức xúc trong dư luận thời gian gần đây.

Theo xác minh của phóng viên Báo Người Lao Động, Đ.T.D và N.H.T.D từng lên mạng khoe chiến tích chặn cao tốc để đua xe trên mạng xã hội. Sau khi bị cơ quan chức năng mời làm việc, cả hai bỗng chốc nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội, một "idol" trong giới đua xe trái phép khi lượng tương tác của mỗi tài khoản lên tới hơn chục ngàn người. Các đối tượng liên tục đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết mang tính kích động, xúi giục, cổ xúy tham gia "dợt xe", biểu diễn trên đường. Đồng thời ăn theo số lượng người theo dõi, các đối tượng rao bán đủ loại "xe độ" cho những thanh thiếu niên có cùng đam mê.

Phạt nặng các "lò" độ xe Lý giải nguyên nhân "quái xế’ vẫn cứ ngang nhiên tung hoành và ngày càng khó trị, bạn đọc Tấn Phát nói: "Tôi từng theo dõi nhiều vụ bắt giữ các đối tượng đua xe trái phép nhưng chưa từng nghe các đối tượng phải đi tù. Nếu chỉ bị phạt hành chính về tội tụ tập gây rối trật tự công cộng, lập biên bản xử phạt các lỗi liên quan đến phương tiện không bảo đảm an toàn, tạm giữ xe rồi cho về thì tình trạng này vẫn còn kéo dài, trật tự an toàn giao thông sẽ bị đe dọa". Bạn đọc Hồng Ngọc chỉ ra: "Khi các "lò" độ xe vẫn vô can thì các "quái xế" tồn tại. Nên có quy định phạt nặng các "lò" này vì đã phá thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn của hãng xe. Ngoài ra, đây chính là tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật". Nhiều bạn đọc khẳng định muốn hết đua xe không khó. "Nếu luật chưa theo kịp đời sống thì phải sửa đổi ngay. Chế tài mạnh các hành vi đua xe trái phép, cổ vũ đua xe và thay đổi kết cấu xe. Tái phạm thì xử lý hình sự kèm theo phạt tiền thật nặng. Làm vậy xem có dám đua nữa không?" - bạn đọc Đơn Dương gợi ý.