Chiều tối 5-7, nhiều thực khách có mặt tại ở các nhà hàng, quán ăn có kinh doanh rượu, bia tại phường Phú Thuận và Tân Thuận Tây (quận 7, TP HCM) khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của các cán bộ CSGT.



Theo đó, tổ công tác do Thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) làm tổ trưởng, phối hợp Công an phường Phú Thuận, Công an phường Tân Thuận Tây đã trực tiếp "gõ cửa" từng cơ sở kinh doanh để tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Đội CSGT Nam Sài Gòn hỗ trợ treo băng rôn tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh có bán rượu, bia.

Qua đó, chủ các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh còn chủ động treo băng rôn nội dung: "Vì sức khỏe và an toàn của chính bạn. Không lái xe sau khi đã uống rượu, bia" ở nơi khách hàng dễ nhìn thấy.

CSGT tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Tại nhà hàng 769, đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), làm việc với tổ tuyên truyền của Đội CSGT Nam Sài Gòn, chủ nhà hàng cho biết: "Ngay trong hôm nay, tôi sẽ nhắc nhở nhân viên trong quan chú ý, nếu thấy bàn nào có khách dùng đồ uống có cồn sẽ lại thông báo để khách sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ hoặc taxi để về nhà".

Nghe CSGT tuyên truyền, chủ quán Hải Âu Xanh (đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận), cam kết bên cạnh việc nhắc nhở khách hàng, chị sẽ "tập huấn" cho đội ngũ nhân viên, nhất là nhân viên giữ xe việc nhắc nhở và "can thiệp" khi thấy khách say xỉn chuẩn bị điều khiển phương tiện rời khỏi quán.

Các chủ cơ sở kinh doanh tự nguyện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; không tự lái xe sau khi đã uống rượu bia.

"Trong thời gian tới, Đội CSGT Nam Sài Gòn sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường thêm công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo tính răn đe" - thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 4-7, Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt) phối hợp với Công an phường Bến Thành (quận 1) đã tổ chức tuyên truyền, vận động chủ cơ sở kinh doanh có bán rượu, bia trên địa bàn về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Buổi tuyên truyền nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao. Các chủ cơ sở kinh doanh tự nguyện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; trong đó có nội dung nhắc nhở khách hàng không tự lái xe sau khi đã uống rượu bia.