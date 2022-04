Để con được là chính mình

Không ít cha mẹ có thói quen so sánh con mình với "con nhà người ta" mà không biết rằng lắm khi con mình cũng đang là "con nhà người ta" trong mắt một ai đó. Thực tế cho thấy chẳng có "con nhà người ta" nào hoàn hảo cả nhưng chính lối so sánh này dễ làm con mình mất tự tin về bản thân, dễ tổn thương, khó khăn trong việc kết nối với bạn bè do tự ti hoặc nảy sinh lòng ganh ghét, đố kỵ.

Ở góc độ giáo dục, lâu nay nhà trường và gia đình quá chú tâm dạy trẻ chiến thắng, thành công mà quên dạy các em biết đương đầu với thất bại, chấp nhận những thử thách để cố gắng vươn lên... Việc học không chỉ đơn giản là học kiến thức và đo bằng điểm số. Học để hiểu biết, để làm việc, để sống chung với cộng đồng xã hội và quan trọng nhất, học để làm người. Vậy nên, đừng ép buộc con học thật giỏi mà phải trang bị cho con các kỹ năng cần thiết và thái độ sống đúng đắn. Hãy để con là chính mình, không sống thay con cũng không biến con thành món đồ trang sức để khoe khoang. Điều cha mẹ có thể và nên làm cho con là chuẩn bị sẵn sàng nếu chẳng may con vấp ngã, trở thành một bờ vai, điểm tựa để con nương vào, mạnh mẽ đứng dậy thay vì xây rào quanh con... Trong mọi hoàn cảnh, cha mẹ phải luôn là người bạn thân thiết, thực sự đồng hành với con để lắng nghe, thấu hiểu và soi đường con đi.

Ngọc Diễm