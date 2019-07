Dư luận đã xôn xao "vui ngất trời" với thành tích "2 nhất, 1 đầu tiên" này. Như vậy, Việt Nam cũng có những tiềm năng, ưu điểm của riêng mình và những thế mạnh này đã làm hài lòng, và được thế giới thừa nhận.

Tin vui thứ nhất: "Việt Nam vào tốp 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới 2019" kết quả này có được từ một khảo sát của ngân hàng HSBC. Theo trang International Investment, khảo sát thường niên của HSBC đã bước sang năm thứ 12. Khảo sát tập trung vào quan điểm, ý kiến đánh giá của những người sống ở nước ngoài. Theo đó, "Những địa điểm đáng sống và làm việc nhất thế giới 2019" của HSBC đã vinh danh Thụy Sĩ ở vị trí đầu tiên. Đứng thứ hai là Singapore (năm ngoái, Thụy Sĩ đứng thứ 8, còn Singapore chiếm ngôi đầu), thứ tự lần lượt tiếp theo là Canada, Tây Ban Nha, New Zealand, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, UAE và Việt Nam.

HSBC Expart đưa ra 8 lý do khiến Việt Nam lần đầu "oanh liệt" lọt vào Top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới đó là: 1- Cơ hội việc làm, sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định của Việt Nam đã tạo ra hàng triệu việc làm mới. 2- Thu nhập cao, muốn kiếm được lương cao hãy đến Việt Nam (15% người nước ngoài ở Việt Nam kiếm được hơn 250.000 USD/năm, mức trung bình toàn cầu là chỉ 7%). 3- Chi phí sinh hoạt rẻ, ở Việt Nam chỉ tốn khoản chi tiêu vừa phải so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. 4- Nền văn hóa phong phú đa dạng. 5- Con người thân thiện, người Việt Nam được đánh giá là hiếu khách, dễ gần, có chí cầu tiến và lạc quan. 6- Một đất nước hòa bình, Việt Nam được đánh giá là nơi an toàn để sống và làm việc. 7- Thời tiết tương đối dễ chịu, nét độc đáo là trong năm luôn có một vùng nào đó tại Việt Nam có thời tiết rất đẹp. 8- Cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, Việt Nam nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, vô số bãi biển đẹp, các vùng cao nguyên mát mẻ với những hồ nước và dòng suối trong lành.

Tin vui thứ hai: "Hội An được bình chọn là thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019", Tạp chí Travel and Leisure đã xếp Hội An của Việt Nam đứng đầu danh sách "Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019". Kết quả xếp hạng này do độc giả của tạp chí Travel and Leisure bình chọn. Tiêu chuẩn xếp hạng này dựa trên những tiêu chí như địa điểm tham quan, địa danh, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị tổng thể. Xếp ngay sau Hội An ở vị trí số hai là TP San Miguel de Allende - Mexico, tiếp đến là TP Chiang Mai - Thái Lan.

Tin vui thứ ba: "Google Doodles vinh danh phố cổ Hội An". Ngày 16-7, chùa Cầu (Hội An) địa danh đầu tiên của Việt Nam đã xuất hiện trên google.com.vn. Google Doodles là những biểu tượng đặc biệt, thay thế tạm thời cho biểu tượng Google trên trang chủ Google.

Tháng 7 sắp hết, 3 "kỳ tích" đạt được cũng sẽ trôi qua, tôi có 3 ý kiến "nói thẳng" nhân thành tích "2 nhất, 1 đầu tiên" như sau:

Nói thẳng nhứ nhất, ngành du lịch Việt Nam đã lãng phí cơ hội PR "ngon ăn" khi không tranh thủ tận dụng thời cơ "vàng" có được. Lẽ ra ngành du lịch Việt Nam cần nắm bắt ngay những kỳ tích này để thực hiện những hoạt động PR tạo sự đột phá cho ngành công nghiệp không khói Việt. Một chút so sánh tuy có hơi khập khiểng nhưng khi "Thầy Park" thành danh với bóng đá Việt Nam, thì các doanh nghiệp bên Hàn đã "chộp" ngay "Thầy Park" và hái ra tiền từ kỳ tích này (trong khi đó các doanh nghiệp Việt gần như không tận dụng được cơ hội).

Phải nói là tiếc hùi hụi cho một cơ hội chưa chắc có được lần thứ 2 (vào năm sau) để qua đó tranh thủ "đánh bóng" cho du lịch Việt Nam, một cơ hội mười mươi đã bị ngành du lịch Việt hờ hững để trôi tuột đi.

Nói thẳng thứ hai, với thành tích "2 nhất, 1 đầu tiên" đã sở hữu ngay từ bây giờ ngành du lịch (và một số ngành có liên quan khác) phải sớm có sự phối hợp chấn chỉnh lại cách làm của mình, nếu không thì 1 trong số 8 tiêu chí góp phần đưa Việt Nam vào "Tốp 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới 2019" sẽ bị lung lay trong thời gian tới.

Cụ thể, tiêu chí thứ 8 sẽ khó đứng vững khi thống kê mới đây cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam có dấu hiệu sụt giảm (trong 2 tháng 5 và 6-2019), dự báo nếu không cải thiện thì du lịch Việt Nam khó đạt mức 17,5- 18 triệu khách/năm như kỳ vọng. Dễ thấy nhiều "điểm trừ" của ngành du lịch như không ít khu du lịch vẫn chưa trang bị hệ thống xử lý rác, hệ thống xử lý nước thải (tình trạng nước thải sinh hoạt nhiều khu du lịch còn xả thẳng ra biển; vịnh Hạ Long- kỳ quan của thế giới - đang có nguy cơ trở thành 1 bãi chứa rác khổng lồ…); môi trường sinh thái bị tàn phá (nhiều rừng thông ở khu vực cao nguyên Lâm Đổng, vùng Tây Nguyên đang bị "đầu độc"); cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, khi lượng khách du lịch tăng đã kéo theo tình trạng quá tải trong giao thông, và ô nhiễm môi trường.

Nói thẳng thứ ba, dù vừa vào tốp 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới, tuy nhiên nếu so với nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á là Singapore thì rõ ràng chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều. Không chỉ bó hẹp trong phạm vi du lịch, một số lĩnh vực như văn hóa, giáo dục Singapore đang được đánh giá rất cao, được xem là nơi có "hệ thống giáo dục tuyệt vời", là "nơi rất tốt để nuôi dạy trẻ em", nơi có chất lượng cuộc sống và môi trường sạch sẽ (85% người nước ngoài đánh giá cao "không gian công cộng sạch sẽ " tại quốc gia này).

Dựa vào những nội dung vừa nêu mà tự so sánh Việt Nam với các nước cùng trong Tốp (Thụy Sĩ, Canada, Tây Ban Nha, New Zealand, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, UAE) dễ thấy Việt Nam cần phải tỉnh táo trước thành tích "có tên trong tốp 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới 2019" và càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới hy vọng tiệm cận đến chất lượng giáo dục, văn hóa, xã hội của các nước cùng trong Tốp này.