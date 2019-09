Cố tình làm khó, vi phạm luật

Theo thông báo về kết quả điều tra xác minh đơn tố cáo của bà Huỳnh Thị Thu Hằng do Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Lâm Ðồng ban hành, nội dung thể hiện cơ quan điều tra nhận thấy ông Nguyễn Văn Dũng có dấu hiệu của hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với số tiền 843 triệu đồng, như vậy là đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Mặt khác, trong thông báo này có nhiều nội dung tố cáo của bà Hằng cũng đã được cơ quan điều tra làm rõ và kết luận là có cơ sở. Về cơ bản, những căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can là đã đầy đủ.

Ðiều 147 Bộ Luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 quy định thời hạn xử lý tin báo tố giác tội phạm là 20 ngày, trong trường hợp phức tạp thì được gia hạn 2 tháng; trường hợp cần thiết, viện trưởng VKSND cùng cấp hoặc viện trưởng VKSND có thẩm quyền gia hạn thêm nhưng không quá 2 tháng. Vậy, đối với thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm trong trường hợp rất phức tạp là không quá 140 ngày. Còn ở đây, vụ việc đã kéo dài đến hơn 16 tháng nhưng cơ quan điều tra không khởi tố là không đúng quy định BLTTHS 2015.

Mặc dù kết luận ông Dũng có dấu hiệu của tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt nằm ở khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự (từ 500 triệu đồng trở lên) nhưng cơ quan điều tra lại ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo điều 148 BLTTHS 2015 với lý do không triệu tập được anh vợ và bố ông Dũng để lấy lời khai. Căn cứ tạm đình chỉ mà cơ quan điều tra nêu ra là không đúng quy định của khoản 1 điều 148 BLTTHS.