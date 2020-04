Nhận thấy người bán vé số sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi Thủ tướng đã ban hành chỉ thị cách ly toàn xã hội để chống dịch, một số cá nhân và nhóm thiện nguyện ở TP Hội An và TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã kịp thời trao hàng trăm suất quà hỗ trợ.



Anh Nguyễn Trí Minh tặng 200 suất quà cho người bán vé số

Theo anh Nguyễn Trí Minh (ngụ TP Hội An), qua nắm bắt thông tin được biết những ngày gần đây, những người hành nghề bán vé số ở Hội An và một số địa phương lân cận gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Giờ đây, họ phải chịu cảnh thất nghiệp khi toàn bộ mọi người phải cách ly để chống dịch khiến khó khăn thêm chồng chất.

Vì vậy, anh Minh đã kêu gọi cộng đồng, bạn bè đóng góp một khoản tiền để mua các nhu yếu phẩm giúp những người bán vé số. Ngoài ra, anh Minh cũng tự bỏ một khoản lớn tiền túi của mình để mua hàng giúp đỡ mọi người.

Người bán vé số xúc động nhận quà

Vào chiều qua (31-3), anh Minh đã trao 200 suất quà cho 200 người hành nghề bán vé số ở địa phương. Mỗi suất quà gồm có 1 bao gạo, 1 thùng mì tôm, 1 hộp bánh, 1 chai dầu ăn và 3 khẩu trang vải.

Tại TP Tam Kỳ, trong ngày 31-3 và sáng nay (1-4), chị Nguyễn Thị Như Ngọc – một người thường xuyên làm công tác thiện nguyện ở TP Tam Kỳ với sự giúp sức của các mạnh thường quân đã tặng hàng trăm kg gạo, hàng chục thùng mỳ tôm cho người bán vé số, người mua ve chai.

Nhiều người dân đã tỏ ra hết sức xúc động trước món quà bất ngờ và ý nghĩa mà anh Minh, chị Ngọc và các mạnh thường quân trao tặng.

Gạo, mỳ tôm đến tay lao động nghèo ở Tam Kỳ

Ngoài ra, trong những ngày qua, chị Ngọc và nhóm thiện nguyện đã trao tặng 500 suất cơm cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; tặng hàng ngàn khẩu trang, hàng trăm chai gel rửa tay cho các y bác sĩ, các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly phòng dịch Covid-19 ở Tam Kỳ.