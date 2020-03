Mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt (LĐLĐ TP) và quà trị giá 200.000 đồng (LĐLĐ quận). Tổng kinh phí chăm lo là 168 triệu đồng. Trước đó, với sự hỗ trợ về kinh phí của LĐLĐ TP, LĐLĐ quận đã trao 64 phần quà (1,2 triệu đồng/phần) cho đoàn viên Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non ngoài công lập.



Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ quận 8, TP HCM - trao quà cho đoàn viên khó khăn Ảnh: THANH NGA

* Chiều 30-3, LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM đã giới thiệu việc làm để tăng thu nhập cho 56 đoàn viên là giáo viên, nhân viên các trường học bị mất thu nhập do dịch bệnh. Đoàn viên đã được Công ty CP May da xuất khẩu 30-4 hướng dẫn kỹ thuật may và nhận nguyên liệu về may gia công sản phẩm tại nhà. Các trường hợp không có máy may tại nhà sẽ được công ty bố trí may tại xưởng. Đây là hoạt động nhằm giải quyết vấn đề thu nhập cho những đoàn viên.

* LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM chiều 30-3 đã trao hỗ trợ 500.000 đồng/người cho 411 công nhân (CN) Công ty TNHH Nam Ho (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) bị mất việc. Trước đó, LĐLĐ quận cũng đã hỗ trợ cho 29 trường hợp nữ CN thai sản, nuôi con nhỏ ở công ty này với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công ty TNHH Nam Ho (100% vốn Hàn Quốc) đột ngột ngưng hoạt động từ ngày 16-3, khiến hơn 400 CN mất việc, chủ doanh nghiệp đã bỏ về nước. Hiện công ty đang nợ hơn 2 tỉ đồng tiền lương và hơn 7 tỉ đồng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Ngoài phối hợp với BHXH huyện chốt, trả sổ BHXH cho người lao động, LĐLĐ huyện sẽ hướng dẫn tập thể CN thủ tục khởi kiện chủ doanh nghiệp ra tòa.