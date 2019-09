Hiện Bộ Công an đang phối hợp với công an nhiều tỉnh thành khác mở rộng điều tra xưởng sản xuất tiền chất ma túy nằm ở kho xưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (Công ty Đồng An Viên, tại thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).Thông tin cho biết Công ty Đồng An Viên do ông Trần Ngọc An là người đại diện pháp lý, xưởng của công ty này trước đây sản xuất, chế biến gỗ, tuy nhiên khoảng 1 năm nay đã ngừng hoạt động. Non một tháng nay, nhiều xe tải lớn biển số TP HCM chở vật dụng về đây.

Dư luận vô cùng bức xúc về sự việc này và đặt câu hỏi: Trách nhiệm quản lý địa bàn của địa phương ở đâu? Đã quản lý địa bàn kiểu gì mà để xảy ra chuyện sản xuất ma túy như ở chốn không người?



Bạn đọc Nguyễn Trần thắc mắc: Xưởng thuê một phụ nữ địa phương nấu ăn, quét dọn. Những người còn lại trong xưởng (đa số là người Trung Quốc) có 1 người đàn ông đã lớn tuổi thường hay đi chợ, những người khác rất ít đi, thường chỉ ở trong xưởng, thỉnh thoảng mới có người ra ngoài chơi cờ với người dân địa phương. Qua khám xét chỉ có 4/7 người Trung Quốc là có đăng ký tạm trú với lực lượng công an địa phương (nghi là khai tên giả). Người xuất hiện và hoạt động bí hiểm như vậy mà địa phương không thấy khả nghi thì quả là khó chấp nhận được.

Nhà xưởng Công ty Đồng An Viên nơi sản xuất ma túy

Bạn đọc Buon nêu ý kiến: Việc đăng ký tạm trú với công an địa phương bằng tên nghi là giả, tên giả mà cũng đăng ký tạm trú được hay sao; thời đại internet chỉ cần check một cái trên Cục QL XNC là ra thông tin về nhập cảnh, hộ chiếu giả - thật ngay; điều này khó hiểu quá?



Hóa chất để sản xuất ma túy tại nhà xưởng Công ty Đồng An Viên

Nhiều bạn đọc khác của Báo Người Lao Động đã chia sẻ ý kiến về việc "quản lý địa bàn": Sự việc xảy ra rõ ràng là công tác quản lý địa bàn của chính quyền địa phương quá lỏng lẻo, khiến cho bọn tội phạm sản xuất ma túy hoạt động như chốn không người. Rồi công tác quản lý địa bàn c quá cẩu thả, chủ quan. Nào là cấp phép giấy phép hoạt động xong rồi chẳng thèm đi kiểm tra xem cơ sở có làm đúng như đăng ký hay không... Đụng chuyện hỏi tới quản lý địa phương thì từ xã tới huyện, tỉnh ai cũng đều chung một câu trả lời không nắm được, vậy chính quyền địa phương quản lý những gì?

Bạn đọc Ý Nguyen thì nói vui: Chắc cái xưởng sản xuất đó có phép "tàng hình" nên mới hoạt động được cho đến ngày bị hết phép - tức bị Bộ Công an đánh sập.

Bạn đọc "Và Tôi Cũng" đề nghị: Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để không còn những thảm họa "Đồng An Viên và Trần Ngọc An" tái diễn.