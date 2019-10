Năm 2007, tốt nghiệp trung cấp kinh tế - kế toán, Quân về làm việc tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật và sau đó là Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy cho đến nay.



Đối với Quân, ngày 24-3-2007 luôn sống mãi trong ký ức. Đó là ngày đầu tiên anh được tham gia hiến máu do Công đoàn tổ chức. Nhờ dịp đó, anh biết mình mang nhóm ARh-(âm) là nhóm máu hiếm, chỉ chiếm 0,04%-0,07% dân số cả nước. Quân rất vui vì xem đó là điều may mắn. Từ đó, anh luôn tham gia các đợt hiến máu do huyện, tỉnh tổ chức, cũng như các trường hợp phải hiến máu khẩn cấp mà các đơn vị trên cả nước kêu gọi.

Anh Nguyễn Văn Quân trong một lần hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Năm 2015, tròn tuổi 30, Quân vinh dự được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu và được tham dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc; được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đề bạt làm Chủ nhiệm CLB Nhóm máu quý hiếm; vinh dự hơn, anh được kết nạp vào Đảng.

Là Chủ nhiệm CLB Nhóm máu quý hiếm, Quân luôn phối hợp với Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba... tổ chức các buổi học tập, sinh hoạt định kỳ, gặp gỡ để nhân điển hình, các cách làm hay của mỗi cá nhân. Nhờ đó, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn ngày càng phát triển. CLB Nhóm máu quý hiếm này ngày càng có đông thành viên tham gia, nay đã có 45 thành viên.

Để có máu kịp thời cứu bệnh nhân, Quân không quản ngày đêm, trời mưa hay rét, chủ động xác minh bệnh nhân thật sự cần máu để kịp thời liên hệ với các thành viên trong CLB. Bản thân anh đã hiến 19 đơn vị máu, trong đó có 6 trường hợp các bệnh viện gọi đột xuất. Có một ca mà anh rất nhớ, xảy ra vào tối 3-3-2018. Đêm đó, trên đường đi làm về, anh nhận được cuộc gọi của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh báo có ca cấp cứu khẩn cần nhóm máu ARh-(âm). Anh bắt xe khách vượt 200 km đi Hà Tĩnh ngay. Hai giờ sáng đến nơi cũng vừa kịp hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Quân là một điển hình xuất sắc trong phong trào hiến máu cứu người.