Mới chỉ là lời khai ban đầu





Thượng tá Doãn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom, thông tin khi sự việc xảy ra, Công an huyện Trảng Bom đã áp dụng đồng bộ các biện pháp xác định và truy tìm nghi phạm. "Chiều 3-3, 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung phóng viên Báo Người Lao Động đã đến cơ quan công an trình diện và đã bị triệu tập lấy lời khai" - Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom nói.



Trước câu hỏi công an có trích xuất hệ thống camera trong và xung quanh khu vực Văn phòng điều hành của trạm BOT Trảng Bom để làm rõ nội dung, tính chất sự việc, động cơ, mục đích của các đối tượng, Thượng tá Doãn Mạnh Hùng nói chắc chắn sẽ thu thập tất cả cứ liệu liên quan để điều tra theo quy định".

"Đó mới chỉ là lời khai ban đầu, điều tra viên đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập hồ sơ và trưng cầu giám định sức khỏe của bị hại là phóng viên Nguyễn Văn Tuấn và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an huyện cũng báo cáo tiến độ điều tra lên Công an tỉnh Đồng Nai và các bên liên quan theo quy định..." - Thượng tá Doãn Mạnh Hùng khẳng định.