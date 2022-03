Liên quan vụ việc phóng viên báo Người Lao Động là anh Nguyễn Văn Tuấn bị hành hung khi tác nghiệp tại khu vực BOT Trảng Bom (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), ngày 4-3, Công an huyện Trảng Bom thông tin kết quả điều tra bước đầu cho Báo Người Lao Động.



Theo đó, Thượng tá Doãn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom, cho biết từ chiều 3-3, hai đối tượng nghi vấn hành hung phóng viên Nguyễn Văn Tuấn đã đến cơ quan công an trình diện và hiện đã bị triệu tập lấy lời khai.

Lê Duy Thanh, người được xác định cầm gậy đuổi đánh phóng viên

Đó là Lê Duy Thanh, SN 1990, thường trú phường Cam Phú Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (tạm trú xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và Lê Đức Việt, SN 1989, thường trú thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Theo Công an huyện Trảng Bom, ngày 20-2 công an nhận được tin báo từ công an xã về vụ cố ý gây thương tích xảy ra cùng ngày trên Quốc lộ 1, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa. Nội dung tin báo là lúc 14 giờ 40, anh Nguyễn Văn Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động đến khu vực để phỏng vấn, ghi hình nắm thông tin các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dải phân cách.

Thông tin cho thấy khi anh Tuấn đang đứng trên dải phân cách để chụp hình thì có hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy đến vị trí anh Tuấn. Người cầm lái đã dùng tay phải đấm vào cằm trái anh Tuấn, người còn lại cầm cây gỗ dài khoảng 80cm tiếp tục chạy tới buộc anh Tuấn phải bỏ chạy về hướng trạm thu phí BOT cách đó vài chục mét.

Các đối tượng không đuổi theo nữa mà điều khiển xe chạy về phía TP Long Khánh (phía Bắc). Anh Tuấn ngay sau đó đến công an xã Trung Hòa trình báo vụ việc và gọi điện báo cho lãnh đạo công an huyện, UBND huyện. Vụ việc ngay sau đó cũng được người dân thông tin trên mạng xã hội.

Theo Thượng tá Doãn Mạnh Hùng, khi sự việc xảy ra, Công an huyện Trảng Bom đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định nghi phạm. Quá trình thu thập thông tin, hai đối tượng ra trình diện.

Bước đầu cả hai khai nhận: Lúc 13 giờ ngày 20-2 (hôm xảy ra vụ việc), Thanh cùng một số người uống cà phê tại một quán nước tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom. Tại đây Thanh gặp Việt và cùng nhậu đến gần 16 giờ thì Việt điều khiển xe máy chở Thanh. Cả hai không đội nón bảo hiểm, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam- Bắc về nhà trọ.

Khi đi đến khu vực trạm BOT, thấy phóng viên Nguyễn Văn Tuấn đang ngồi trên dải phân cách để chụp hình, Việt nói với Thanh là người này đang ghi hình không đội nón bảo hiểm để cung cấp cho CSGT nên Việt rủ Thanh quay lại đánh dằn mặt và Thanh đồng ý.

Lúc này cả hai chạy ngược chiều, Thanh nhặt khúc gỗ dài khoảng 70cm bên đường, chạy dọc dải phân cách đến yêu cầu anh Tuấn không chụp hình. Tiếp theo Việt trèo lên dải phân cách đánh vào mặt anh Tuấn. Anh Tuấn bỏ chạy thì Việt đuổi theo nhưng không kịp, lúc này Thanh cầm khúc gỗ trèo qua dải phân cách gọi Việt quay lại và cả hai đi về phòng trọ.

Sau khi hành hung phóng viên, về nhà hai đối tượng nắm tình hình vụ việc đã được người dân đăng tải lên mạng xã hội. Những ngày sau đó, Việt, Thanh không ở nhà, đi làm nghề chạy xe chở hàng về miền Trung, miền Tây.

Tuy nhiên, Thượng tá Doãn Mạnh Hùng cho biết đó chỉ là những lời khai ban đầu. Hiện Công an huyện Trảng Bom đang gấp rút làm rõ vụ việc theo quy định.

"Đó chỉ là lời khai ban đầu, điều tra viên đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập hồ sơ và trưng cầu giám định sức khỏe của bị hại là phóng viên Nguyễn Văn Tuấn và xử lý nghiêm khắc vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an huyện cũng báo cáo tiến độ điều tra lên Công an tỉnh Đồng Nai và các bên liên quan theo quy định..."- Thượng tá Doãn Mạnh Hùng thông tin.

Trả lời câu hỏi về việc có trích xuất hệ thống camera trong và xung quanh khu vực Văn phòng điều hành của trạm BOT để làm rõ nội dung, tính chất vụ việc? Thượng tá Hùng khẳng định chắc chắn sẽ thu thập tất cả cứ liệu liên quan để điều tra làm rõ theo quy định.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã gửi công văn đến nhiều cơ quan chức năng, yêu cầu chỉ đạo điều tra, điều tra làm rõ việc hành hung phóng viên để xử lý theo quy định của pháp luật.