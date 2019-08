Hằng ngày, khoảng từ 4 giờ 30 phút đến hơn 6 giờ 30 phút, khu vực này có hàng trăm người buôn bán thủy hải sản đầm phá tràn ra cả mặt đường, choán hết cả làn di chuyển của các phương tiện lưu thông qua lại và kéo dài hàng trăm mét. Không những đứng, ngồi giữa đường buôn bán, xe máy của họ cũng dựng ngổn ngang giữa đường, trên vỉa hè. Mặc dù đoạn đường này rộng 16 m với 4 làn dành cho ôtô, 2 làn xe máy và xe thô sơ di chuyển nhưng tình trạng họp chợ ngay giữa đường đã gây ách tắc giao thông, mất trật tự đô thị.



Việc họp chợ lấn ra cả làn đường Quốc lộ 49

Đặc biệt, đây là tuyến đường nối Cảng Thuận An với các nhà máy, khu công nghiệp nên lượng xe tải, xe ben lưu thông hằng ngày khá lớn. Vào sáng 4-8, chỉ trong một thời gian ngắn có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận hàng chục lượt xe tải loại lớn của Công ty Vận tải Hùng Đạt lưu thông qua lại. Khi đến vị trí này, cánh tài xế bấm còi inh ỏi để cảnh báo nhưng phải mất khá lâu mới di chuyển qua chỗ này trong tình trạng đường sá bị lấn chiếm. "Biết là nguy hiểm nhưng vì cuộc sống nên chấp nhận. Lúc nào có lực lượng chức năng thì mình dọn lên vỉa hè hoặc đi chỗ khác" - một tiểu thương ở đây cho biết.

Tình trạng này đã tồn tại từ nhiều năm nay

Theo chính quyền thị trấn Thuận An, địa phương này có trên 500 hộ dân làm nghề khai thác bằng ghe bầu, ngoài ra còn có rất nhiều người dân ở các xã lân cận buôn bán thủy hải sản lên bán ở chợ nên tình trạng các hộ dân buôn bán tràn ra quốc lộ khá nhiều.

Họp chợ ngay giữa đường quốc lộ

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Tại tuyến đường này, ngoài chính quyền địa phương, Công an thị trấn Thuận An, mỗi ngày còn có cả lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công an huyện Phú Vang thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông. Tuy nhiên, việc họp chợ như trên chỉ được xử lý, đảm bảo trật tự khi có ý kiến người dân phản ánh và chính quyền địa phương ra quân.