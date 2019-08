Sáng 3-8, tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, ngụ tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe khách BKS 19B-009.18 (nhà xe Văn Năm, tuyến Phú Thọ - Bình Dương) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam, khi đến khu vực chợ trung tâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ lao vào đoàn người đang buôn bán khiến 4 người chết.



Nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định tử vong tại chỗ gồm Phạm Thị Hoa (SN 1961), Phạm Văn Thái (SN 1975), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961) và bà Nguyễn Thị The (SN 1958; cùng trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm bà Lê Thị Hiền (SN 1965; trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tài xế Nguyễn Văn Nhất khai nhìn thấy xe máy BKS 81P1-157.17 do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1975) điều khiển chuyển hướng qua đường nên đã thắng gấp nhưng do trời mưa, đường trơn, xe trượt vào lề bên phải rồi tông vào nhóm người đang họp chợ. Theo Công an huyện Chư Sê, tài xế Nhất khi điều khiển xe gây tai nạn không sử dụng chất kích thích, bia rượu.

Xe khách lao vào khu vực chợ trung tâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai khiến 4 người chết Ảnh: HOÀNG THANH

Việc họp chợ mua bán lấn chiếm lòng đường ở khu chợ trung tâm huyện Chư Sê diễn ra nhiều năm nay dù lực lượng trật tự đã nhiều lần xử lý. Theo ông Trương Thanh Hoài, Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê, khi lực lượng trật tự có mặt, người dân bưng hàng tạm lánh rồi đâu lại vào đấy.

Tỉnh Gia Lai có rất nhiều điểm người dân họp chợ ven quốc lộ như tại ngã ba đường Trường Chinh - Hoàng Sa (TP Pleiku) làm cản trở và mất an toàn giao thông (ATGT). Cứ từ khoảng 15 giờ đến 18 giờ hằng ngày, hàng trăm người mang rau củ, thịt, cá bày bán tràn lan giữa lòng đường. Chị N.T.D, một người bán rau, cho biết buổi sáng, chị bán trong chợ còn chiều thì bưng hàng ra đây để dễ bán, biết là nguy hiểm nhưng vì mưu sinh nên đành liều.

Tại tỉnh Khánh Hòa, tình trạng chợ lấn chiếm hành lang ATGT diễn ra rất phổ biến. Đơn cử như khu chợ Xóm Mới (phường Tân Lập, TP Nha Trang) "bành trướng" ra các khu đường Võ Trứ - Tô Hiến Thành, ngã tư Ngô Gia Tự - Huỳnh Thúc Kháng, ngã tư Nguyễn Trung Trực - Trần Nguyên Hãn. Chợ Phước Đồng (TP Nha Trang) nằm trên Tỉnh lộ 3 là tuyến đường có mật độ xe lưu thông dày đặc nhưng 300 m đường phía trước chợ đã bị lấn chiếm hoàn toàn. Phần đường dành cho xe máy đã bị chiếm dụng buôn bán gây mất trật tự, xe máy phải chạy cùng với làn ôtô rất nguy hiểm. Quốc lộ 1 đoạn qua chợ Lạc An (thị xã Ninh Hòa) cũng thường xuyên bị lấn chiếm, người buôn bán lấn ra sát đường… nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Tại tỉnh Lâm Đồng, hàng loạt chợ tạm nằm trên Quốc lộ 20 qua các huyện Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai và TP Bảo Lộc buôn bán các mặt hàng nông sản cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, cho biết Ban ATGT phối hợp các địa phương trên trục Quốc lộ 20 thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân buôn bán đúng nơi quy định. "Tuy nhiên, để xử lý triệt để vấn nạn này, về lâu dài, các cơ quan chức năng cần phải nghiên cứu có kế hoạch bố trí nơi buôn bán hợp lý cho người dân. Đối với những người cố tình lấn chiếm và tái lấn chiếm thì phải kiên quyết xử lý, không để tình trạng phạt rồi tái phạm" - ông Hiệp nhấn mạnh.