Quy trách nhiệm người đứng đầu ở cơ sở

Liên quan tiếng ồn trong khu dân cư, UBND TP HCM đã chỉ đạo UBND các quận - huyện tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên có tiếng ồn bị phản ánh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh; tiếp tục giao trách nhiệm cho người đứng đầu ở cơ sở là chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo về nội dung này.

UBND TP HCM cũng chỉ đạo công an TP, Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND quận - huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn; rà soát, kịp thời báo cáo, kiến nghị Bộ Công an, Bộ Tài nguyên - Môi trường đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về tiếng ồn và xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP; Nghị định 155/2016/NĐ-CP để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế áp dụng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

UBND TP HCM cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu bổ sung tiêu chí về chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung không gây tiếng ồn vào các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; vào nội dung của hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Sở Công Thương, Cục Hải quan, Cục QLTT tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với việc nhập khẩu, kinh doanh các loại thiết bị phát thanh có công suất lớn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định thời gian qua, người dân rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, đề nghị Công an TP xem xét, tìm giải pháp xử lý hiệu quả. Đại diện Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP HCM cho biết cũng rất bức xúc việc ngày nay trên thị trường xuất hiện nhiều loa di động với công suất mạnh, tiếng ồn lớn. Tuy nhiên, việc đo tiếng ồn để xử lý rất nan giải. Công an TP HCM đề xuất phải có máy đo tiếng ồn chuyên dụng và sắp tới sẽ có những biện pháp mạnh để xử lý.

Phan Anh