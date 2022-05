"Sau khi đọc bài viết "Ngang nhiên xiết món nợ "khó tin", thấy có những trường hợp bị đe dọa, cho vay lãi nặng giống mình, chúng tôi mới dám viết đơn tố cáo vợ chồng ông T. "biển". Mong sẽ sớm được cơ quan chức năng lên tiếng, lấy lại công bằng" - bà N.T.D (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM) nói.



Chạy vạy khắp nơi để đóng lãi

Theo bà N.T.D, năm 2016, bà vay của vợ chồng ông T. "biển" 1,6 tỉ đồng với lãi suất khoảng 30%/tháng. Khi vay tiền, các bên chỉ nói miệng, không ghi giấy, tiền lãi được thông báo qua tin nhắn, 10 ngày phải trả 160 triệu đồng.

Thời gian đầu, bà D. trả lãi đều đặn nên mọi chuyện êm xuôi. Thời gian sau, do khó khăn, bà D. chậm thanh toán nên bị cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc. Đến giữa năm 2021, bà D. không còn khả năng trả nợ, liên tục bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa.

"Tôi vay 1,6 tỉ đồng, đến nay ước tính đã trả tiền lãi cho vợ chồng ông T. "biển" khoảng 16 tỉ đồng, giờ vẫn còn nợ tiền gốc. Bao năm nay, tôi chạy vạy khắp nơi để có tiền trả lãi suất và luôn sống trong lo sợ, không biết cầu cứu ai. Không chỉ đe dọa, có lần bà V. (vợ ông T. biển) còn dùng nón bảo hiểm đánh tôi ngoài đường để dằn mặt" - bà D. kể.

Bà N.T.L.C trình bày vụ việc với phóng viên

Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài viết "Ngang nhiên xiết món nợ "khó tin" có nhắc đến băng nhóm T. "biển" hoạt động cho vay nặng lãi, bà D. và một số người tạm thời không còn bị đe dọa. "Do quá sợ hãi, tôi không dám làm đơn tố cáo vợ chồng ông T. "biển".

Hiện tại, tôi không bị đe dọa phải trả nợ nhưng không biết sau này sẽ như thế nào? Nay tôi sẵn sàng làm chứng để cung cấp thông tin bà V. nhắn tin đe dọa, đòi nợ với lãi suất cắt cổ. Mong công an sớm điều tra, xử lý các đối tượng" - bà D. lo lắng.

Bị đâm thấu ngực

Bà N.T.L.C (SN 1979, ngụ đường Thích Mật Thể, phường Thạnh Mỹ Lợi) có chồng làm nghề chạy xe ba gác bỏ mối đá lạnh cho các quán nhậu ở phường Thạnh Mỹ Lợi. Trước đó, giữa chồng bà C. và người đàn ông tên T. (con rể ông T. "biển") xảy ra mâu thuẫn, gia đình bà C. liên tục bị các đối tượng côn đồ kéo đến nhà đe dọa.

Đỉnh điểm, tối 28-9-2015, con chó becgiê của bà V. chạy vào nhà bà C. Sợ con chó hung tợn gây họa cho người nhà, chồng bà C. dùng gậy đuổi ra khỏi nhà rồi đến nhà bà V. lớn tiếng trách móc dẫn đến cãi vã. Ngày hôm sau, 7 người lạ mặt cầm hung khí xông vào nhà đòi đánh chồng bà C. Chỉ đến khi có người dọa báo công an, nhóm người này mới bỏ đi.

Tuy nhiên, sau đó, chồng bà C. chạy xe máy trên đường thì bị một nhóm người chặn đánh, dù đã vứt xe bỏ chạy, ông vẫn bị các đối tượng tiếp tục đuổi đánh. Lúc này, bà C. trên đường đi chợ về đã chống trả để giải cứu chồng nhưng bị một đối tượng dùng khúc gỗ đánh vào chân khiến bà ngã xuống đất.

"Khi tôi chưa kịp dậy, bà V. dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào vùng ngực. Tôi được chồng và mọi người chở vào Bệnh viện quận 2 (cũ) cấp cứu, do vết thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Nhân Dân 115 tiếp tục điều trị" - bà C. nhớ lại.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Nhân Dân 115, bà C. bị đâm vào ngực trái bằng dao Thái Lan, tràn máu màng phổi. Sau 15 ngày điều trị tại bệnh viện, vợ chồng bà C. mới làm đơn tố cáo gửi đến Công an quận 2 (nay là Công an TP Thủ Đức).

Cơ quan công an vào cuộc, đưa bà C. đi giám định thương tích với tỉ lệ dưới 10% (theo thông báo của cán bộ công an). Sau thời gian điều tra, Công an quận 2 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Lý do thời điểm đó, bà C. dùng cây xẻng đánh vào người bà V., bà V. sẵn cầm con dao trên tay nên đâm vào ngực bà C. gây thương tích. Không đồng ý với thông báo giải quyết khiếu nại từ Công an quận 2, mới đây bà C. đã làm đơn cầu cứu trưởng Công an TP Thủ Đức.

"Cứ mỗi lần tôi làm đơn khiếu nại thì lập tức bị côn đồ đe dọa nên rất lo sợ. Tôi mong cơ quan công an điều tra lại vụ việc này để trả lại công bằng cho tôi. Từ khi đâm tôi thấu ngực, gia đình bà V. chưa một lần thăm hỏi hay hỗ trợ tiền thuốc men" - bà C. bức xúc.