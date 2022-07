Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Luận (SN 1985; ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên) về hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột.

Nạn nhân là cháu L.H.T (SN 2016), con ruột của Luận.



Luận nhiều lần dùng tay và cây đánh gây thương tích ở thân và đầu con ruột của mình

Đồ vật công an thu giữ được do Luận dùng để đánh con.

Trước đó, đoạn clip quay cảnh người đàn ông liên tục đánh một bé trai chảy máu miệng được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Qua công tác điều tra truy xét, Công an huyện An Biên đã xác định đối tượng có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai chính là Luận.

Qua tố giác thêm của người dân, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ bé T. Điển hình là vào ngày 22-6, Luận dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T. gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé đến trạm y tế điều trị.

Một người hàng xóm với Luận bức xúc, nói: "Cứ 2, 3 ngày thì bé T. lại bị cha ruột đánh. Nó khóc và chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng người đầy máu, nhìn mà xót lòng".

Điều tra viên thực hiện bắt tam giam Lương Văn Luận

Bị can Lương Văn Luận

Công an xã Đông Thái nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận. Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt mà còn tiếp tục đánh đập, hành hạ bé T.

Vợ Luận đã bỏ đi, T. từ nhỏ đã sống với Luận nhưng không nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ cha ruột.