Ở nơi này, sinh vật ngoài Trái Đất có thể đang bơi trong nước sôi

Theo Space.com, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng đại dương bên trong các mặt trăng băng giá của hệ Mặt Trời có thể đang sôi lên ở bề mặt. Nhưng đó không phải là tin xấu cho cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

Các bằng chứng mà đội tàu vũ trụ hùng hậu của NASA thu thập được từ lâu đã tiết lộ Mặt Trời có những "mặt trăng sự sống" như Europa của Sao Mộc hay Enceladus của Sao Thổ.

Tồn tại ở khu vực lạnh lẽo, các mặt trăng này bị đóng băng toàn bộ bề mặt, nhưng vẫn giữ được đại dương ngầm bên dưới, thậm chí là một đại dương ấm áp giống Trái Đất nhờ được sưởi ấm bởi hệ thống thủy nhiệt và tương tác thủy triều với hành tinh mẹ và các mặt trăng lớn khác.

Đó cũng là những nơi các nhà khoa học tin rằng có sự sống ngoài Trái Đất.

Mặt trăng Mimas của Sao Thổ có thể sở hữu đại dương ngầm và thậm chí là sinh vật ngoài Trái Đất, dù nước bề mặt đại dương này đang sôi - Ảnh đồ họa: NASA

Để làm sáng tỏ tính chất của các đại dương bị chôn vùi bên trong những mặt trăng băng giá này, nhà địa vật lý Maxwell Rudolph tại Đại học California ở Davis (Mỹ) đã cùng các cộng sự thực hiện nhiều nghiên cứu.

Trong đó, nghiên cứu mới nhất đã khám phá điều gì xảy ra khi lớp vỏ băng của những vệ tinh này trở nên mỏng hơn do tan chảy từ đáy.

Ví dụ, nghiên cứu trước đây phát hiện sự dao động trong quỹ đạo của vệ tinh Mimas của Sao Thổ, nhiều khả năng bắt nguồn từ một đại dương nằm dưới lớp vỏ băng, có thể đã hình thành trong khoảng 10 triệu năm qua, dựa trên các hố va chạm trên bề mặt.

Đại dương này có thể hình thành khi lớp vỏ của Mimas tan chảy do tương tác với các vệ tinh khác của Sao Thổ.

Các nhà khoa học lập luận nếu những lớp vỏ băng này mỏng đi, áp suất mà chúng gây ra trên các đại dương sẽ giảm xuống.

Trên những vệ tinh băng nhỏ nhất, chẳng hạn như Mimas và Enceladus hay Miranda của Sao Thiên Vương, áp suất có thể giảm đủ để đạt đến cái gọi là "điểm ba".

Đó là một sự kết hợp cụ thể giữa nhiệt độ và áp suất mà tại đó băng, nước lỏng và hơi nước có thể cùng tồn tại, khiến các lớp đại dương gần lớp vỏ băng của chúng sôi lên sau khi lớp vỏ băng mỏng đi khoảng từ 5-15 km.

Tuy nhiên, đó không phải là loại nước sôi bạn vẫn đun ở Trái Đất. Loại sôi này xảy ra ở nhiệt độ rất gần với 0 độ C. "Vì vậy, đối với bất kỳ dạng sống tiềm năng nào dưới vùng sôi đó, sự sống vẫn có thể tiếp tục như bình thường" - tiến sĩ Rudolph khẳng định.