Bán hàng hội chợ Tết, ưu tiên gì?

Ông Võ Bửu Lợi, nhà sáng lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy Mộc Việt - chuyên sản xuất thiết bị chiết xuất tinh dầu từ vỏ bưởi, vỏ cam, lá sả - thường xuyên tham gia các hội chợ Tết, đã chia sẻ kinh nghiệm:

Dịp Tết, có rất nhiều hội chợ được tổ chức nên DN cần chọn nơi phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. "Chúng tôi luôn ưu tiên các hội chợ lớn do cơ quan nhà nước tổ chức vì bảo đảm uy tín, truyền thông mạnh, thu hút đông khách tham quan - mua sắm và thường được miễn hoặc giảm phí thuê gian hàng.

DN nên tích cực tham gia các hoạt động do sở, ngành tổ chức để nắm bắt thông tin sớm và đăng ký kịp thời. Để được hỗ trợ, DN cũng cần thỏa mãn các tiêu chí như: có các hoạt động đổi mới sáng tạo, DN có sản phẩm OCOP...

Ông Võ Bửu Lợi (trái) tại gian hàng của mìnhẢnh: AN NA

Dù khi tham gia theo dạng này không được chọn vị trí gian hàng, nhưng thực tế nhiều gian hàng ở vị trí "xấu" trên bản đồ lại bán rất tốt nếu gần khu vực bãi giữ xe.

Tết là mùa cao điểm mua sắm khi người tiêu dùng có tiền thưởng, chi tiêu mạnh, giúp doanh số tăng vọt. Một số hội chợ còn có đơn vị tài trợ phát phiếu mua sắm Tết, vì vậy DN cần tập trung nguồn lực bán hàng vào thời điểm này. Những hội chợ mà Thủy Mộc Việt tham gia hiệu quả những năm qua như: Phiên chợ Tết Việt, Phiên chợ Tết Thanh niên - Công nhân, Phiên chợ Tết các KCN…

Khi tham gia hội chợ Tết, nên ưu tiên các sản phẩm bán chạy theo mùa. Thủy Mộc Việt thường mang đến các sản phẩm chăm sóc nhà cửa như máy xông tinh dầu, tinh dầu, nước thơm xông nhà, xịt phòng và sản phẩm chăm sóc cá nhân. DN cũng nên chuẩn bị các combo quà Tết có mẫu mã đẹp để phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Trong hội chợ, nhiều DN cùng ngành hàng cạnh tranh nên cần trang trí gian hàng bắt mắt để thu hút khách. Do "chạy sô" nhiều hội chợ cùng lúc, DN thường thuê thêm nhân viên thời vụ - được huấn luyện nhanh để mời khách, còn tư vấn chuyên sâu và chốt đơn do nhân viên chính phụ trách.

Để kích cầu, nên có chương trình khuyến mại đặc biệt chỉ áp dụng tại hội chợ như giảm giá hoặc tặng kèm sản phẩm. Ngoài ra, khi khách vắng, chỉ cần một người trực gian hàng; nhân viên còn lại có thể phát tờ rơi cho khách tiềm năng quanh khu vực để tìm thêm đại lý và tận dụng hiệu quả thời gian làm việc.



