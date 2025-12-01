HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Kinh nghiệm làm hàng quà Tết khi khởi nghiệp

Ngọc Ánh ghi

Quà Tết mang tính biếu tặng, ngoài giá trị sản phẩm thì cần mẫu mã đẹp mắt, chỉn chu; chất lượng sản phẩm bên trong tốt.

Theo các chuyên gia, quà tặng vẫn là phân khúc "giàu tiềm năng" của thị trường Tết năm nay nhưng có nhiều tính đặc thù, các doanh nghiệp (DN) mới tham gia ngành cần chú ý để khai thác tốt.

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc thương mại hệ thống Farmers Market (TP HCM) - một trong những nhà bán lẻ mạnh về mảng quà tặng, chia sẻ:

Từ kinh nghiệm của chúng tôi, xu hướng quà Tết năm 2026 khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm đặc sản địa phương, chất lượng cao, mẫu mã đẹp, nguồn gốc và giấy tờ chứng nhận chất lượng rõ ràng. Đặc biệt, các khách hàng là DN đa quốc gia, tập đoàn, công ty lớn luôn ưu tiên những tiêu chí này.

Về bao bì, các mẫu bao bì thủ công, mây tre đan từ các làng nghề truyền thống và bao bì thân thiện với môi trường được DN lựa chọn ngày càng nhiều.

Quà Tết mang tính biếu tặng, ngoài giá trị sản phẩm thì cần mẫu mã đẹp mắt, chỉn chu; chất lượng sản phẩm bên trong tốt.

Lưu ý, khách hàng ngày càng dè chừng với quà Tết "thùng rỗng kêu to", thực phẩm không rõ nguồn gốc nên các DN cung cấp cần tránh.

Kinh nghiêm làm quà Tết - Ảnh 1.

Gian hàng quà Tết của Farmers Market tại hội chợ mới đây ở TP HCM, tập trung màu đỏ, vàng. Ảnh: AN NA

Điểm nổi bật của thị trường Tết năm 2026 là ngân sách quà Tết có xu hướng cắt giảm tại nhiều DN. Phân khúc giá phổ biến từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất, phổ biến dưới 500.000 đồng/suất, DN cần chú ý, tránh tập trung phân khúc cao cấp sẽ khó bán hàng.

Các DN khởi nghiệp mới tham gia thị trường quà Tết lưu ý: kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; giấy tờ công bố, chứng nhận chất lượng, nguồn gốc đầy đủ; đầu tư thiết kế mẫu mã, chất liệu bao bì phù hợp đóng gói quà Tết; giá cả phù hợp với tính chất mùa vụ. Cần bám sát nhu cầu biến động nhanh, có giải pháp linh động tăng giảm sản lượng nhanh chóng.

Hàng Tết thường có bao bì, mẫu mã chuyên biệt nên khó bán sau Tết. Do đó, DN cần lập kế hoạch sản xuất và trữ hàng hóa, bao bì chia thành nhiều chặng theo lộ trình bán hàng. Mẫu mã bao bì thiết kế vừa mang tính mùa vụ, nhưng vẫn tái sử dụng được sau Tết. Trường hợp cần thiết có thể giảm giá sâu để đẩy hàng ngay trước Tết.

Kinh nghiệm dành cho người mới livestream bán hàng

Kinh nghiệm dành cho người mới livestream bán hàng

Anh Nguyễn Minh Tân, là một trong những người đào tạo về livestream bán hàng.

Kinh nghiệm hút khách đến quán cà phê, trà sữa

Giữa làn sóng khởi nghiệp mở quán cà phê, trà sữa, việc thu hút và giữ chân khách hàng trở thành bài toán sống còn.

Kinh nghiệm bán hàng tiếp thị liên kết

Anh Nguyễn Anh Minh (chủ kênh "Anh Tây ơi") và chị Trần Nguyễn Hồng Ngọc (chủ kênh "Ngọc Kem") là ứng viên giải thưởng TikTok Awards 2025, hạng mục TikTok Shop

