Thể thao

Đoàn Văn Hậu - Bản lĩnh và lằn ranh kỷ luật

Tường Phước

Văn Hậu chưa bao giờ là mẫu cầu thủ chơi an toàn

Tấm thẻ vàng ở phút 39 trong trận gặp CLB PVF-CAND không chỉ khiến Đoàn Văn Hậu lỡ hẹn vòng 19 Giải V-League 2025-2026 mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm về hành trình trở lại của một trong những hậu vệ giàu cá tính bậc nhất bóng đá Việt Nam.

Văn Hậu chưa bao giờ là mẫu cầu thủ chơi an toàn. Điểm mạnh của anh nằm ở sự quyết liệt, khả năng tranh chấp tay đôi và tinh thần không ngại va chạm. Chính phong cách ấy từng giúp anh vươn tầm, trở thành trụ cột của cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Song cũng chính điều đó khiến tuyển thủ sinh năm 1999 này nhiều lần đứng trước ranh giới mong manh giữa hiệu quả và rủi ro.

Bản lĩnh và lằn ranh kỷ luật - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu cần phải học cách kiểm soát nhiều hơn. (Ảnh: CLB CÔNG AN HÀ NỘI)

Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, sự trở lại của Văn Hậu mang theo nhiều kỳ vọng. Anh nhanh chóng lấy lại vị trí bên hành lang trái của CLB Công an Hà Nội, đóng góp cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Sự hiện diện của hậu vệ này giúp đội bóng cân bằng hơn, đặc biệt trong những trận đấu cực căng.

Thế nhưng, tấm thẻ vàng thứ 3 - dẫn đến án treo giò - lại đến từ một pha bóng mang tính "chiến thuật". Đó là lựa chọn quen thuộc của những cầu thủ chơi máu lửa: chấp nhận phạm lỗi để ngăn chặn nguy cơ. Ở một khía cạnh, đó là biểu hiện của kinh nghiệm. Nhưng ở khía cạnh khác, nó cho thấy sự đánh đổi mà không phải lúc nào cũng có lợi cho tập thể.

Với Văn Hậu, tình huống phạm lỗi đó phản ánh hành trình hoàn thiện bản thân của một cầu thủ từng được xem là "hiện tượng" cần phải học cách kiểm soát nhiều hơn. Khi thể trạng chưa hoàn toàn đạt điểm rơi lý tưởng, việc giữ sự tỉnh táo trong từng pha xử lý càng trở nên quan trọng.

Ở tuổi chín muồi của sự nghiệp, Văn Hậu không thiếu kinh nghiệm. Điều anh cần lúc này là sự tiết chế - thứ giúp một cầu thủ giỏi trở thành cầu thủ lớn. Bởi trong bóng đá hiện đại, bản lĩnh không chỉ nằm ở những pha vào bóng quyết liệt mà còn ở khả năng chọn đúng thời điểm để dừng lại.

Án treo giò có thể chỉ kéo dài một trận, song dư âm của nó là lời nhắc đáng giá. Và mỗi lần vấp như vậy không phải là bước lùi, mà là cơ hội để Văn Hậu điều chỉnh, hoàn thiện. Vượt qua thử thách, Văn Hậu vẫn sẽ là chốt chặn đáng tin cậy - không chỉ nhờ sức mạnh mà còn bởi sự trưởng thành trong tư duy chơi bóng.

Tin liên quan

Đoàn Văn Hậu truyền cảm hứng cho cầu thủ nhí

Đoàn Văn Hậu truyền cảm hứng cho cầu thủ nhí

(NLĐO) - Tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội Đoàn Văn Hậu muốn truyền cảm hứng bóng đá cho gần 10.000 cầu thủ nhí VietGoal khi tham gia tranh tài tại Hà Nội Super Cup 2023

Đoàn Văn Hậu trở lại ấn tượng

Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phấn khích khi có sự trở lại ấn tượng trong màu áo CLB Công an Hà Nội

Đoàn Văn Hậu trở lại

Sau thời gian dài chữa trị chấn thương, hậu vệ trái lừng danh Đoàn Văn Hậu đã góp mặt trở lại ở đội tuyển quốc gia

Đoàn Văn Hậu bóng đá Việt Nam đội tuyển quốc gia công an hà nội
