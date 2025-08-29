Người dân TP HCM đổ xô về quê nghỉ lễ 2-9, giao thông hỗn loạn

Chiều tối 29-8, hàng ngàn người ở TP HCM đã đổ về các cửa ngõ, bến xe để về các tỉnh, thành nghỉ lễ 2-9, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Khu vực di chuyển vào tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.





Tại khu vực nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ, hướng về Miền Tây)... giao thông hỗn loạn.

Trong khi đó, các tuyến đường đến sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây cũng xảy ra tình trạng ùn tắc.

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08), từ 14 giờ ngày 29-8, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ PC08 đã được huy động trực chiến tại các giao lộ trọng điểm để điều tiết, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, thông suốt.

PC08 cũng duy trì đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình giao thông, tai nạn hay các sự cố trên đường. Những thông tin này sẽ được xử lý và phản hồi nhanh chóng nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người dân.

Người dân bắt đầu về miền Trung, miền Bắc nghỉ lễ qua tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bến xe Miền Đông cũ.

Người dân đến Bến xe Miền Đông cũ về quê nghỉ lễ.

Các tuyến đường xung quanh Bến xe Miền Đông cũ xảy ra tắc nghẽn giao thông.

Người dân chờ về quê.

Quốc lộ 1 cũ đoạn qua nút giao Bình Thuận.

Trên Quốc lộ 1 cũ, xe cộ di chuyển chậm.

Các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng.

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra từ chiều 29-8.