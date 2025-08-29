HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Người dân TP HCM đổ xô về quê nghỉ lễ 2-9, giao thông hỗn loạn

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ chiều tối 29-8, các cửa ngõ, bến xe, đường đến sân bay... ở TP HCM, giao thông ùn tắc do rất đông người đổ xô đi du lịch, về quê nghỉ lễ 2-9

Chiều tối 29-8, hàng ngàn người ở TP HCM đã đổ về các cửa ngõ, bến xe để về các tỉnh, thành nghỉ lễ 2-9, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 1.

Khu vực di chuyển vào tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.


Tại khu vực nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ, hướng về Miền Tây)... giao thông hỗn loạn.

Trong khi đó, các tuyến đường đến sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây cũng xảy ra tình trạng ùn tắc.

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08), từ 14 giờ ngày 29-8, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ PC08 đã được huy động trực chiến tại các giao lộ trọng điểm để điều tiết, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, thông suốt.

PC08 cũng duy trì đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình giao thông, tai nạn hay các sự cố trên đường. Những thông tin này sẽ được xử lý và phản hồi nhanh chóng nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người dân.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 2.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 3.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 4.

Người dân bắt đầu về miền Trung, miền Bắc nghỉ lễ qua tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 5.

Bến xe Miền Đông cũ.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 6.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 7.

Người dân đến Bến xe Miền Đông cũ về quê nghỉ lễ.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 8.

Các tuyến đường xung quanh Bến xe Miền Đông cũ xảy ra tắc nghẽn giao thông.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 9.

Người dân chờ về quê.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 10.

Quốc lộ 1 cũ đoạn qua nút giao Bình Thuận.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 11.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 12.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 13.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 14.

Trên Quốc lộ 1 cũ, xe cộ di chuyển chậm.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 15.

Các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 16.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 17.
Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 18.

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra từ chiều 29-8.

Cận cảnh người dân TP HCM về quê nghỉ lễ ở nhiều tuyến đường chiều tối 29-8- Ảnh 19.

Lực lượng Công an TP HCM phát nước cho người dân về quê.

sân bay Tân Sơn Nhất Xa lộ Hà Nội bến xe
