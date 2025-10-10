HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên

B.Vân

(NLĐO) - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương khắc phục hư hỏng, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, qua TP Đà Nẵng

Ngày 10-10, ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc quản lý dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên - Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh -  đã có văn bản gửi Báo Người Lao Động và Khu Quản lý đường bộ III về việc khắc phục, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến qua TP Đà Nẵng.

Theo ông Hiệp, sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng mặt đường bong tróc, hư hỏng đồng thời Khu Quản lý đường bộ III có kiến nghị tăng cường an toàn giao thông, Ban QLDA đã chỉ đạo khẩn trương phối hợp với các tư vấn giám sát và nhà thầu tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục những vị trí hư hỏng.

Các vị trí bị bong tróc, nứt lún đã được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khắc phục

Ban QLDA khẳng định luôn chú trọng công tác an toàn giao thông, thường xuyên yêu cầu các nhà thầu tuân thủ quy định và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực cùng lực lượng CSGT TP Huế, TP Đà Nẵng trong quá trình triển khai dự án.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chức năng và các bên liên quan để bảo đảm tiến độ và chất lượng khai thác tuyến đường.

Về việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường, Ban QLDA cho biết các nhà thầu thi công đã chủ động bố trí nhân lực, thiết bị để thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và khắc phục kịp thời. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, đặc biệt là bão số 10, cùng với mật độ phương tiện tăng cao trong quá trình thi công mở rộng dự án dẫn đến kết cấu mặt đường bị tác động và xảy ra hư hỏng cục bộ tại một số vị trí.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều vị trí trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn qua các thôn Giàn Bí và Nam Mỹ (xã Hòa Bắc cũ, nay là phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đang xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường, bong tróc và lún rạn, gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên là một phân đoạn của tuyến La Sơn - Túy Loan, nối TP Huế với TP Đà Nẵng, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, khởi công cuối năm 2013. Đến tháng 4-2022, giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, rộng 12 m, quy mô 2 làn xe, tốc độ cho phép 60-80 km/h.

Hiện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng tuyến lên 4 làn xe đạt chuẩn cao tốc. Đoạn Hòa Liên - Túy Loan dài hơn 11,5 km được khởi công tháng 9-2023 và đã thông xe kỹ thuật vào tháng 8 vừa qua, nối liền toàn tuyến.

