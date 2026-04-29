Bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam: Tăng 395 tỉ đồng so với 4 năm trước

Tọa đàm với chủ đề: "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch"

Chỉ còn hơn 43 ngày nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ. Giữa bầu không khí sục sôi của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thông điệp "Xem đúng – Xem sạch" đang trở thành tâm điểm trong văn hóa thưởng thức của người hâm mộ Việt Nam.

Trách nhiệm từ những "điểm chạm" văn minh

Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch", thu hút hàng ngàn lượt xem và tương tác. Đây không chỉ là một diễn đàn chuyên môn về pháp lý mà còn là lời kêu gọi nâng cao ý thức cộng đồng trong việc tiếp nhận các giá trị văn hóa thể thao.

Trong kỷ nguyên số, việc thưởng thức bóng đá không còn bó hẹp trước màn ảnh nhỏ tại gia mà lan tỏa ra các không gian công cộng, từ quán cà phê, nhà hàng đến các rạp chiếu phim. Tuy nhiên, để niềm vui được trọn vẹn, yếu tố "sạch" – tức là xem qua các nguồn chính thống, có bản quyền – được đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Quang Sáng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, khẳng định: "VTV là đơn vị duy nhất sở hữu và triển khai bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam. Việc người hâm mộ nói không với 'link lậu' chính là cách bảo vệ hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp và bền vững".

Bài toán kinh tế và giá trị thương hiệu

World Cup 2026 ghi nhận quy mô kỷ lục với 48 đội bóng và 104 trận đấu. Để mang trọn vẹn không khí này về Việt Nam, chi phí bản quyền được ước tính tăng thêm hơn 15 triệu USD (khoảng 395 tỉ đồng) so với kỳ World Cup 2022. Đây là một con số khổng lồ, minh chứng cho sự nỗ lực của nhà đài trong việc phục vụ công chúng.

Tại tọa đàm, các chuyên gia nhấn mạnh rằng bản quyền không nên được coi là rào cản, mà là "tài sản" định vị giá trị thương hiệu. Ông Lê Phụng Hào, Ủy viên BCH Hội Sở hữu trí tuệ TP HCM, phân tích: "Việc tuân thủ bản quyền giúp các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ trình chiếu công cộng xây dựng uy tín và tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh".

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Dương Đức Minh – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP HCM, cho rằng xem bóng đá có trách nhiệm chính là cách để người xem tận hưởng giá trị nguyên bản nhất của sự kiện, từ chất lượng hình ảnh đến cảm xúc chân thực.

VTV và hệ sinh thái tiếp sóng đa nền tảng

Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của khán giả, VTV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu cùng các chương trình đồng hành, lễ khai mạc và bế mạc trên hệ thống các kênh truyền hình và ứng dụng số.

Tiến sĩ Dương Đức Minh và Nhà báo Huỳnh Sang

Đáng chú ý, VTV cũng là đầu mối duy nhất cấp phép trình chiếu công cộng. Các đơn vị muốn tổ chức xem bóng đá tập trung quy mô lớn đều phải đăng ký để trở thành "điểm chiếu chính thức". Điều này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng mà còn tạo ra những không gian văn hóa bóng đá văn minh, an toàn cho cộng đồng.